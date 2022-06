Nicolo’ Ceccarini: “Il Napoli sta ragionando sul futuro della porta”

Niccolò Ceccarini, Giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a radio ufficiale del calcio Napoli, è sul mercato degli azzurri ha detto:

“Diciamo che il Napoli in questo momento sta ragionando molto sul futuro della porta, deve capire che andare a prendere, se ci sarà qualche chance per ospina, È una situazione ancora da capire nel ,senso che Sinceramente nemmeno io ti so rispondere a questa domanda.,Posso solo dirti che siamo in una fase in divenire Per quanto riguarda il la situazione portiere in casa Napoli. Guarda io voglio darti una sensazione: credo che ci siano ancora i margini per un eventuale rinnovo di kalidou koulibaly,Nel senso che non è detto che resti a parametro Zero. Dopodiché Nel caso non ci fosse Accordo per un rinnovo, resterebbe a Napoli anche a parametro Zero. Per Fabian invece il discorso è diverso, se non rinnova È chiaro che il Napoli cercherà di venderlo, Per quanto riguarda me il terzo sinceramente lo dico passi avanti non se ne sono visti. Allora se ho capito bene funziona così, se esce un esterno d’attacco ounas o Politano L’obiettivo è Deulofeu, Per quanto riguarda il discorso offensivo ci sono solo osim hen e Petagna, Diciamo che il Verona ha riscattato Simeone * 15 milioni e chiaramente meno di 20 milioni non te lo dà.”

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

http://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati