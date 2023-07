Nicolo’ Ceccarini conforta i tifosi azzurri: “Osimhen puo’ restare!…”

Nicolò Ceccarini, giornalista esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Kiss Kiss:

“Non sono arrivate offerte congrue per Victor Osimhen e di conseguenza al calciatore conviene restare un altro anno e giocare la Champions League da campione d’Italia e da leader del Napoli. La società azzurra, nei prossimi giorni, proverà a trovare un accordo con il calciatore per il rinnovo del contratto”.

Su Kim: “Il Bayern Monaco ha manifestato la volontà di pagare la clausola risolutiva pendente sul calciatore. Ora il Napoli sta monitorando le alternative. Scalvini deve essere tenuto in considerazione così come Kilman del Wolverhampton. Credo che la società azzurra sappia bene su chi puntare anche se non c’è ancora certezza assoluta sul nome”.

Su Samardzic: “La valutazione dell’Udinese è di circa venti milioni di euro. Non so se l’Inter voglia disturbare il Napoli, ma molto dipenderà anche dalle cessioni del club di Aurelio De Laurentiis. Qualora ci fosse una cifra importante da reinvestire la società azzurra potrebbe puntare in modo fdeciso su gioiello dei friulani”,

