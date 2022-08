Nicolas Higuain: “Gonzalo al Napoli? Mi diedero del pazzo! Sull’addio…”

Nicolas Higuain, fratello-agente di Gonzalo Higuain, ha ripercorso anche l’esperienza al Napoli nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport:

“Il suo record di gol in Serie A è una cosa irripetibile: ha giocato 3 partite in meno del totale, segnando solo 3 rigori. Ho tanto rispetto per Immobile, ma oggi per Gonzalo sarebbe ancora più semplice con tutti i rigori che assegnano con il Var”.

Col senno del poi, c’è qualche scelta che non rifareste? “Rifarei ogni singola cosa. Le confido che quando c’è stato il trasferimento dal Real Madrid al Napoli tutti mi chiedevano: ‘Ma sei pazzo? Perché al Napoli?’. Io rispondevo: ‘Lì ha giocato il numero uno di tutti i tempi’. A Napoli Gonzalo è stato strepitoso, ha iniziato quell’avventura con una convinzione incredibile e non ho mai avuto dubbi su di lui”.

Le ha detto qualcosa in particolare in quel momento? “Non c’è stato bisogno di dirmi qualcosa di speciale. Lo conosco: quando è così determinato so già che farà bene. Gli ho detto solo: ‘Andiamo in guerra insieme’”.

Su Napoli e l’addio di Higuain.“La città è molto particolare, ho ancora tanti amici lì che sento ogni settimana. Tutte le persone che mi criticano in realtà mi danno una grandissima dimostrazione d’amore. Comprendo magari la loro rabbia, ma il calcio deve essere vissuto in una maniera migliore. Siamo stati i primi a litigare con una persona (il presidente De Laurentiis, ndr), ma non siamo stati gli unici…”

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati