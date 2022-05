Nicola Ventola: “Il Napoli, da mangiarsi le mani”

Nicola Ventola, ex attaccante dell’ Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Bobo tv, e parlando degli azzurri, si e’ cosi espresso:

“Il Napoli è sempre arrivato lì per vincere lo Scudetto, questo è il primo anno che si deve mangiare le mani. Secondo me tecnicamente ha il centrocampo e l’attacco più forte della campionato. Fare 40 punti fuori casa e non vincere lo scudetto è incredibile”

