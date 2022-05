Nicola Mora su Mertens: “Imprescindibile per cio’ che ha dato in campo e nello spogliatoio”

Nicola Mora, Ex azzurro, e stato intervistato dal Corriere dello Sport, e sul probabile addio di Dries “Ciro”Mertens, il difensore, ex Napoli, si e’ espresso cosi:

“Mertens deve restare: proporre un anno da giocatore e uno da dirigente. E’ imprescindibile per quello che ha fatto in campo e nello spogliatoio, il Napoli non può permettersi di perdere un altro elemento carismatico”.

Anche Osimhen va confermato

“Per Mertens bisogna trovare un accordo, al di là delle espressioni folkloristiche che piacciono a De Laurentiis”. Deve restare un altro elemento chiave dello schieramento azzurro: “Mi auguro rimanga anche Osimhen”. L’ex difensore azzurro precisa a Club Napoli Night, in onda su Teleclub: “Spalletti ha idee di rinnovamento e va seguito. Ma il Napoli è venuto meno quando c’era da fare il salto di qualità e non ha retto la pressione della piazza. Quindi, ammesso che sia giusto ringiovanire con giocatori forti e di prospettiva, occorre puntellare la rosa con giocatori di spessore fisico e mentale per non fare la semplice comparsa in Champions e per ripetersi in campionato”. Infine: “Il Napoli mi piaceva tanto con il 4-3-3, ma il modulo sarà sempre il 4-2-3-1 che, del resto, adottano tutte le squadre a livello europeo”.

