Nico Paz ci ha ricordato perché è un prospetto di talento purissimo

Al netto dei meriti collettivi del Como, ovviamente innegabili, è sembrato sin troppo evidente che nel primo tempo il Napoli non abbia trovato risposte adeguate ai movimenti di Nicolás Paz: nominalmente lo spagnolo naturalizzato argentino agiva da trequartista nel 4-2-3-1 di Fàbregas. De facto, si spostava in continuazione. Proprio questa fluidità in termini di posizionamento offriva svariate soluzioni ai lariani con la palla, permettendolo loro di dettare legge al “Maradona”. Almeno per 45’ hanno veicolato l’impressione di totale immarcabilità.

Paz è un prospetto luminoso, che può davvero condizionare i destini della squadra comasca. Perché le abilità nei fondamentali non sono mai usate a vanvera. Al contrario, spesso viene stimolato di spalle e sotto pressione. Nondimeno, ha qualità tali nell’elusione, da sottrarsi comunque alla marcatura attraverso l’uso del corpo, evitando l’uomo con finte e sterzate.

Senza trascurare quanto possa diventare tremendamente efficace le volte che decide di puntare l’avversario. C’è voluta tutta l’applicazione di Di Lorenzo per evitare che la difesa partenopea venisse letteralmente brutalizzata: ogni ricezione del numero 79 in maglia blu si trasformava in uno squarcio di irrazionalità, capace di tagliare in due gli avversari.

I napoletani già lo conoscevano

Il Napoli ovviamente ha provato a limitare i danni. Se Paz si allineava agli attaccanti, occupando il mezzo spazio tra il capitano e Rrahmani, era proprio Di Lorenzo ad accoppiarsi con lui. Altrimenti, l’ex Real Madrid cercava ispirazione sulla trequarti, andando a prendersi lo spazio dietro Lobotka. Solo una prestazione monumentale di uno specialista nel recuperare palloni e sporcare traiettorie di passaggio come il pivote slovacco ha contribuito a limitare i danni.

E pensare che i tifosi napoletani avevano già avuto modo di valutare sulla loro pelle quanto il ragazzino potesse risultare determinante. Nella scorsa edizione della Champions League, alla quinta giornata della fase a gironi, gli azzurri affrontavano il Real Madrid. Basta una manciata di minuti al subentrato Nico Paz per rubare la scena ai “big” che stanno animando la gara del Bernabeu: con una finta manda Cajuste a spicciargli le faccende domestiche, prima di scaricare una rasoiata assassina, che inganna Meret. Un assaggio purissimo di classe cristallina.

Scuola Real e si vede

Del resto, a Valdebebas credevano molto nelle doti di questa sorta di freak calcistico, lontanissimo dal classico piccoletto che nasconde il pallone nello stretto. E poi salta l’uomo grazie al baricentro basso, associato alla tecnica sopraffina. Una dote rara per un giocatore di quella statura. Paz infatti è alto un metro e ottantasei. Eppure quelle gambe lunghe, che in certe situazioni dovrebbero penalizzarlo, alla fine si rivelano un punto di forza, grazie all’innata capacità di spostare rapidamente il bacino oppure sfruttare la giusta postura. Tutte caratteristiche che gli consentono di improvvisare in mezzo al traffico. E rispondere agli imprevisti con reattività, convertendo in giocate efficaci controlli orientati e rapidi stop and go. Insomma, appare veramente sorprendente come un ventenne (classe 2004), in una realtà completamente nuova per lui, si sia caricato subito la squadra sulle spalle, assumendosi l’onere di risolvere a Fàbregas così tanti problemi. Segno di una forte personalità, che lascia presagire un futuro a livelli più alti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SEGUI I SOCIAL E RESTA AGGIORNATO SULLE NEWS: