Ngonge: “Un emozione incredibile”

Prima partita al Maradona per l’ex Verona, impatto devastante, condito dal classico gol dell’ex.

Subito intervistato al termine della partita, dai colleghi di DAZN, che chiedono proprio quali sono le sensazioni del nuovo arrivato in azzurro:

“Un emozione incredibile, in una partita difficile. Segnare il gol in questo stadio è stato bellissimo, difficile dire come mi sento adesso”

Pensavi quando sei entrato di risolvere tu la partita?

“No, ho pensato a fare il massimo ma non da solo, insieme a tutta la squadra. Sono entrato con l’idea di cambiare la partita perché mancava questo gol, l’aria stava diventando pesante. Alla fine abbiamo vinto, grazie alla forza del gruppo”

Proprio sulla squadra, si chiede a Ngonge, che idea si è fatto da quando è arrivato a Napoli:

“Questo è un gruppo già forte e solido, sono onorato di farne parte. Quello che posso fare io è portare altro valore, altra forza a questo insieme, che già è forte, sia sul campo che a livello mentale”

I cambi di Mazzari hanno sicuramente inciso sul risultato finale, Ngonge ha cambiato il volto ad una gara, che stava diventando sempre più complicata.

