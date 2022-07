Neto presto al Napoli? Le ipotesi

Un estate di calciomercato particolare per il Napoli. Le grandi e importanti partenze hanno reso ancora più profonda la voragine tra il Patron Aurelio de Laurentiis e la tifoseria azzurra.

Tuttavia degli arrivi, come quelli di “Kvara” e Kim, sembrerebbero aver riacceso gli animi. Il primo infatti si sta facendo conoscere attraverso le sue prestazioni in campo, il secondo poiché è arrivata l’ufficializzazione ieri, si sta facendo amare per la sua contagiosa simpatia.

Sebbene questi due giocatori sembrerebbero essere già entrati nelle grazie dei tifosi la distanza con ADL sembra essere sempre più importante.

Il carattere del Presidente del Napoli, che mescola conoscenza e strafottenza, lo porta a perseguire per i suoi obbiettivi.

Una delle questione da dover risolvere è quella legata ai portieri.

Dopo la partita amichevole di ieri sera è evidente che uno dei problemi del Napoli riguarda la porta. Meret ieri sera non ha brillato per le sue prestazioni e questo ha fatto infuriare, non poco, i tifosi che reclamano a gran voce un portiere con più esperienza.

Dunque occhi puntati su Norberto Neto

Stando alle dichiarazioni di Sport sembrerebbe che il portiere brasiliano abbia scelto il Napoli come prossima squadra nella quale giocare.

E’ risaputo infatti che il trentatreenne vuole lasciare il Barcellona per fare ritorno in Italia. Ha già giocato nelle squadre di Serie A, in particolare nella Fiorentina e nella Juventus.

Stando alle indiscrezioni dunque, il portiere vuole lasciare il club Barca entro fine settimana. E sembrerebbe che i balugrana lo lascerebbero andare a titolo gratuito.

C’è da dire però che Neto a questo punto si troverebbe di fronte alla decisione di perdere i soldi che avrebbe potuto pattuire con il Barcellona per poi abbassare le richieste dello stipendio e quindi procedere al trasferimento.

Qualora dovesse concretizzarsi il suo arrivo nel Napoli, a chi spetterebbe la titolarità? A Neto con più esperienza o a Meret per anzianità nel club? E in questo quadro Kepa dove si potrebbe posizionare?

Continuate a seguirci per restare aggiornati sulle vicende di Neto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati