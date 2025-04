Nesta: “Mantenere la dignità”

Nesta: “ Dobbiamo mantenere la dignità”

Così il tecnico del Monza, nella conferenza stampa, di presentazione della sfida contro la squadra di Antonio Conte.

Alessandro Nesta consapevole, che la salvezza è ormai poco più che un miraggio, non vuole che la sua squadra, stacchi definitivamente la spina:

“Non dobbiamo lasciarci andare, bisogna salvare il salvabile. Si può fare sempre peggio e non lo dobbiamo fare. La salvezza è quasi impossibile, ma dobbiamo mantenere la dignità. Non possiamo finire il campionato con soli 15 punti. Si può retrocedere, ma lo si può fare in maniera diversa, questo è il nostro obiettivo”

Il tecnico romano si aspetta una buona prova dai suoi, contro i partenopei:

“Contro le big abbiamo avuto sempre il giusto approccio mentale. Puoi giocare di più con loro, perché te lo lasciano fare. Noi dobbiamo mettere qualcosa in più, nelle partite contro squadre come Empoli e Venezia. Non attacco mai i miei giocatori, mi prendo le mie responsabilità. Dobbiamo provare a fare di tutto, per chiudere la stagione in un certo modo”

Un Monza, dunque, che non vuole perdere la faccia e contro il Napoli, promette il massimo impegno, come confermato dal suo allenatore.