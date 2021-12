Nessuna sorpresa in casa Napoli dopo la positività al Covid-19 di Lorenzo Insigne. L’intero gruppo-squadra è risultato negativo, come comunicato dal club azzurro: “Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati dal gruppo squadra e richiesti dalla ASL in seguito alla positività di Lorenzo Insigne”.

