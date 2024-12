Neres mattatore, Lukaku torna al gol, il Napoli ribalta l’Udinese: 1-3

Alle 18:00 è andata in scena alla Dacia Arena Udinese-Napoli, gara valida per la sedicesima giornata di Serie A. Al Napoli di Antonio Conte serve una vittoria per rialzare la testa dopo la sconfitta contro la Lazio in Coppa Italia ed in campionato.

Dopo la vittoria dell’Atalanta contro il Cagliari per 1-0, ora i partenopei sono costretti a vincere contro un’Udinese rimaneggiata dagli infortuni. Anche il Napoli dovrà fare a meno di uno degli uomini fondamentali per Antonio Conte, ovvero Kvaratskhelia. Al posto del georgiano il brasiliano Neres, che dovrà far vedere le sue grandi qualità.

Primo tempo che termina 1-0 per l’Udinese con Thauvin, che prima si fa parare il rigore, poi segna sulla respinta di Meret. Seconda parte della partita che vede un Napoli più arrembante che trova il pareggio dopo pochi minuti con Lukaku al 51esimo. Giannetti sigla l’autogol dopo una bella azione che porta in vantaggio gli azzurri, ed Anguissa chiude la partita all’80esimo dopo una bella azione: Udinese-Napoli 3-1.

Thauvin non perdona dal dischetto: Udinese-Napoli 1-0

Bella partenza del Napoli che alza la pressione sin dal primo minuto, mettendo in difficoltà l’Udinese, che difende molto bassa. Prima palla gol per la squadra di Conte che con Di Lorenzo serve Neres sulla sinistra che non riesce a centrare la porta bianconera. Risposta dell’Udinese che non si fa attendere dopo appena due minuti, con una palla molto complicata per Lucca che cicca il destro a pochi passi da Meret e la mette fuori.

Partita che sin dalle prime battute è molto movimentata, con le due squadre che ripartono e cercano di sorprendere le rispettive difese in contropiede, ma con pochi risultati. Napoli che riprova ancora un Neres, nella palla per il brasiliano, che salta il difensore dell’Udinese che calcia ad incrociare con il sinistro, che sfila di poco alla sinistra del portiere, al 18esimo Udinese-Napoli 0-0.

Al 20esimo minuto rigore per l’Udinese per un tocco con il braccio di Lobotka sul cross di Zemura. Thauvin dal dischetto contro Meret, che prima para il calcio di rigore, poi sulla ribattuta il francese sigla l’1-0 e porta in vantaggio di friulani.

Napoli che attacca sulla sinistra con Neres, il brasiliano salta il difensore e prova il cross che viene deviato da un avversario e Sava vola e la mette in angolo. Altra occasione per i partenopei che ora cercano il pareggio con i bianconeri troppo arretrati in difesa. Ancora Napoli che ora ha il pallino del gioco, ci prova anche Anguissa dopo una mischia da calcio d’angolo, ma Sava è reattivo e la mette in corner.

Primo tempo che termina con i friulani in vantaggio per 1-0, inutile l’attacco del Napoli che dopo l’1-0 ha preso il controllo della partita.

Il Napoli si sveglia dal torpore e la ribalta: 1-3 Neres, Lukaku e Anguissa

Napoli che scende in campo con lo stesso mood del primo tempo. Alla prima azione, bella palla in profondità di McTominay per Lukaku che fa a sportellate tra Giannetti e Bjol che non lo spostano. Il belga protegge bene il pallone e batte Sava con un bel sinistro rasoterra che pareggia il match al 51esimo.

Un Napoli più fluido, quello sceso in campo nel secondo tempo, che si trova meglio e soprattutto dopo il pareggio non regala niente all’Udinese. Ancora la squadra di Conte pericolosa in attacco con Neres che vince sempre tutti i duelli con Zemura andando spesso sul fondo. Il brasiliano, però, non riesce mai a trovare un compagno libero in area di rigore.

E dopo tanti tentativi arriva il gol di David Neres. Il brasiliano ne salta 3, prova a calcia la prima volta e viene respinto. Il secondo tentativo per Neres, viene deviato da Giannetti che mette la palla nella sua rete che porta il Napoli in vantaggio per 2-1 alla Dacia Arena al 77esimo. Dopo diversi minuti di pressione la squadra di Conte trova il meritato vantaggio con i bianconeri usciti completamente dal campo.

Bella azione di squadra, con Anguissa che accelera ed avanza davanti al portiere, battendo Sava per il 3-1 dopo il tocco di Simeone all’80esimo. Napoli che nel secondo tempo ha cambiato completamente approccio al match e che in poco meno di 30 minuti ha ribaltato la gara. Finale che vede il Napoli controllare la gara e l’Udinese tentare inutilmente di cercare di recuperare, termina 3-1 alla Dacia Arena con Conte che rimane in scia dell’Atalanta di Gasperini.