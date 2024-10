Neres ha dato le risposte che voleva Conte

David Neres ha fatto breccia nel cuore dei tifosi napoletani, innamorati di questo offensive player, che non ha avuto alcuna paura di assumersi immediatamente un mucchio di responsabilità appena sbarcato all’ombra del Vesuvio. In effetti, il brasiliano vuole la palla quando magari altri, in circostanze analoghe, preferiscono invece nasconderla e far scorrere la lancetta dei minuti. Classico giocatore che in uscita dalla panchina rivela una qualità nel trattare il pallone alla quale, al momento, nessuno è riuscito a trovare una contromossa adeguata. Indicativo della sua confidenza con la sfera, il controllo orientato oppure il dribbling, tutte situazioni in cui supera l’avversario diretto grazie alla estrema difficoltà nel sottrargliela.

In queste giornate abbiamo scoperto le sue doti come cambio naturale di Politano. Partendo nominalmente da esterno destro, sono poi tante le situazioni in cui i compagni possono stimolarne la verticalità. Poiché ha un approccio al ruolo nient’affatto convenzionale.

Che connessione con Lukaku

Neres può aprirsi in fascia, dove trova le condizioni per isolarsi col terzino, ne calamita le attenzioni e dopo cerca l’uno contro uno. Altre volte gli capita di andare nel traffico, stringendo la posizione tra le linee, aspettando l’imbucata. E le occasioni in cui si abbassa molto nella propria metà campo diventa l’esca per sfruttare la velocità, lanciato in transizione nello spazio fronte alla porta.

Non è solamente una questione di istinto e pulizia nei fondamentali. Bensì del modo in cui la sensibilità tecnica si sposa con la sua reattività. Contro il Como, per esempio, ha letto il contesto e reagito di conseguenza, aggredendo lo spazio non appena Lukaku ha stoppato il pallone. Dando così il tempo al belga per favorirne l’inserimento: lì è emersa tutta la capacità del Napoli di manipolare gli avversari e adeguarsi alle loro mosse. Prim’ancora che Big Rom scoprisse la palla per servirlo in profondità, Neres aveva già tagliato alle spalle della difesa comasca. Mettendosi nelle condizioni ideali per arrivare solo davanti al portiere e battere a rete per il 3-1 definitivo.

Insolitamente a sinistra

Insomma, al cospetto del forcing tentato dagli uomini di Cesc Fàbregas, l’esigenza di Conte nel voler esplorare qualcosa di diverso rispetto all’iniziale 4-3-3 ha generato uno scenario tattico apparentemente imprevedibile. Ridisegnando il Napoli sui principi di un ermetico 5-4-1. Inserendo quindi Mazzocchi in luogo di Politano. Il neo entrato lavorava a tutta fascia, favorendo il contemporaneo scivolamento di Di Lorenzo da braccetto destro.

Il vero tratto distintivo della squadra, che manteneva comunque ordine e copertura in virtù di un solido terzetto di centrocampisti, era rappresentato dal dirottare Neres a sinistra, al posto di Kvaratskhelia. In un sistema del genere, l’ex Ajax e Benfica s’è trasformato nel protagonista assoluto del convulso finale, facendo da collante tra le due fasi e collaborando con la punta. I lariani non sono riusciti a prendergli le misure. E Neres ne ha approfittato con un lampo dei suoi per mettere il sigillo alla vittoria. Dimostrando una inesorabile crudeltà. Nella speranza che possa favorirne in futuro un maggiore minutaggio.

