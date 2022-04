La domanda e’, perche’ nemmeno nella mediocrita’ si riesce a vincerlo questo benedetto terzo scudetto? Dove’ va cercata la vera lacuna che attanaglia il Napoli, non solo quest’ anno. ma anche negli anni addietro?

Abbiamo dato sempre la colpa, ed in molti casi non era cosi, ai tecnici ed agli stessi calciatori, ma in questi ultimi 10 anni circa, sono almeno tre, le occasioni in cui il Napoli ha illuso la piazza, “ciccando l’ultimo scalino” , e facendo ricadere sempre su fattori esterni, oppure su propri tesserati, la responsabilita’ del mancato successo in campionato.

Premettendo che sui conti, tra SSC Napoli e Filmauro, e stato fatto un vero capolavoro, e va ringraziata la societa’, perche’ comunque non si lotta per retrocedere! Ma questo pero’, non significa che si vada a in giro a dire che non conta economicamente vincere il titolo.

Anche perche’, vincere porterebbe introiti maggiori, e non credo di dire eresie, altrimenti il campionato non lo vincerebbe nessuno, vi sembra? Allora perche’ mai fissato un premio scudetto? Perche’ si prende Tuanzebe, e non un terzino sinistro, anche in prestito, per far rifiatare Mario Rui?

Gli errori tattici ci sono da parte di Spalletti, se pensiamo ai flop con Milan, Fiorentina e Roma…ma se penso ad altre gare, dove si correva e si giocava di piu’ il pallone, come posso condannare in toto il tecnico? Premettendo che io lo definisco “Bravo e perdente” oltreche’ aziendalista, causa anche una lunga inattivita’, poi ripresa grazie al Napoli.

Avere calciatori non abituati a subire tale pressione dalla piazza, ahi me, ne vedo tanti in maglia azzurra, forse escluso Mertens, dove i numeri, e l’ attaccamento alla citta’ oltreche’ alla maglia, lo dimostra. Ma una noce in un sacco non fa rumore.

Mettiamoci gli arbitraggi, gli infortuni, il rendimento altalenante di qualcuno, cercando di trovare un’ appiglio, nei confronti di chi, si gode la conquista Champions e la promozione in B, e tra un po’, copme uno scudetto. E grazie a Maradona, rinforzera’ definitivamente anche l Filmauro, in attesa di un accordo con un fondo d’investimento, che sta trasformando anche il calcio italiano stesso.

Concludendo, se si dice che la societa’ non vuol vincere, perche’ si dovrebbero riqualificare contratti di calciatori e non solo, quindi sconveniente per chi non investe su beni immobili, tipo lo Stadio teatro, scugnizzeria, etc…siamo contro? Lo stesso dicasi se attacchiamo il tecnico per i cambi sbagliati., senza considerare che il Napoli ha vinto poiche’,’ avendo Maradona, ci si metteva in fila per giocarci insieme…siamo contro?

Mentre se ad unisono, gridassimo di avere un grande presidente, la Champions va piu’ che bene, e che l’importante e partecipare…saremmo tutti definiti “a libro paga del presidente?” Insomma, i punti cardinali son sempre 4, i posti sChampions altrettanti, sperando che il prossimo anno la rifondazione giovanile, attenzione che il mercato anche a questi livelli non e semplice, porti lo stesso risultato di quest’anno, poiche’, sembra ormai chiaro, che e come vincere lo scudetto! Come diceva Toto’…”Adesso che siamo a Milano, lo vogliamo andare a vedere questo famoso Colosseo?”

