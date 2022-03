CdS: Frank Anguissa vuole esserci a Bergamo, si lotta contro il tempo

Nell’ edizione odierna del Corriere dello Sport, per Frank Anguissa e’ lotta contro il tempo pur di averlo contro l’Atalanta Domenica. Spalletti provera’ a recuperarlo, valutandone giorno per giorno le condizioni, sperando di poter contare sul mediano Camerunense per la trasferta di Bergamo.

“Spalletti non ha ancora perso le speranze di poterlo schierare con l’Atalanta. Percentuali? In crescita, diciamo così: nonostante la domenica e il lunedì concessi dal signor Luciano, lui non ha interrotto il ciclo di terapie e oggi alla ripresa sarà valutato sia per capirne i progressi, sia per ipotizzare un eventuale rientro in gruppo”

