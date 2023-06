Nel “salottino” di Sky, si snobbano i Campioni d’ Italia e si esalta l’Inter!

Negli studi di Sky Sport si giudica la stagione dell’Inter di Simone Inzaghi, che ha concluso il campionato al terzo posto ma è arrivata in Finale di Champions League. Il primo ad esprimere è Beppe Bergomi:

“All’Inter voto alto perché ha vinto due coppe e non è mai scontato, è arrivata terza ed è in finale di Champions League. Do 8. Tra Inter e Milan non ci può essere mai mezzo punto di differenza. Lukaku-Dzeko? Andrà con Dzeko, ma ci sono delle cose che possono cambiare le gerarchie fino all’ultimo secondo. Quindi Inzaghi se lo porterà fino all’ultimo questo dubbio”.

Per Luca Marchegiani, invece, i nerazzurri meritano “7 perché per me l’Inter è la più forte d’Italia e quindi poteva stare più vicina al Napoli. E’ stata eccezionale nelle coppe”.

Per Paolo Di Canio, “stagione da 6,5, ma con voto che può aumentare: con la Champions, infatti, schizzerebbe a 12. Milan? L’Inter è più forte, le do quel voto perché la stimo come forza di squadra. E quindi quel voto per il campionato”.

Infine, il pensiero di Marco Bucciantini: “Il voto è 6 per il campionato, un altro punto per le coppe nazionali e 1 per la finale di Champions. Quindi è 8, 10 se vince la Champions”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati