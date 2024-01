Nehuen Perez Napoli, parla l’agente

Nehuen Perez accostato al Napoli, ne parla il suo agente.

Un nuovo obiettivo per gli azzurri, sempre alla ricerca di un centrale difensivo.

Dragusin si allontana, l’accordo tra il Tottenham e il Genoa è vicino. Ecco perché le attenzioni si sono spostate sul difensore friulano, visti i discorsi già avviati con l’ Udinese per Samardzic.

A parlarne è proprio l’agente del calciatore, Federico Raspanti, ai microfoni di Radio CrC:

“Nehuen in azzurro? Non abbiamo ancora certezze, ma la realtà è che l’interesse è concreto. Il ragazzo è cresciuto molto dopo l’esperienza all’Atletico. È giusto che ci siano tanti club interessati a lui, anche Milan e Fiorentina ci sono, ma il Napoli è l’idea più concreta. Non mi sbilancio però sulla trattativa”

Poi spiega il background del calciatore, che piace alla società partenopea:

“Nehuen è cresciuto sin dalle giovanili in Argentina, come tutti è affascinato dal legame che c’è tra la sua Nazione e Napoli. Sarebbe entusiasta di vestire la maglia azzurra, mi piace sottolineare come il ragazzo, stia lavorando sodo per garantirsi nuovi e graditi sviluppi”

Così l’agente di Nehuen Perez, che sembra proprio aprire un portone al passaggio del difensore al Napoli.

Di certo il club di De Laurentiis ha bisogno di un centrale di difesa, da valutare se proprio il giocatore dell’Udinese, possa essere l’uomo giusto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati