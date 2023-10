Nazionali e infortuni, nessuna tregua per il Napoli

Puntuale come una cartella esattoriale, la pausa per le nazionali porta con sé un mucchio di incognite, sia a livello individuale che collettivo. Mancano ancora le gare odierne di Qualificazione a Euro 2024, eppure un bilancio può già essere fatto, partendo proprio da Victor Osimhen. Rientrato dall’impegno in Portogallo con la Nigeria senza passare per il “via”, manco stessimo giocando al Monopoli. Ma piuttosto che finire in gattabuia, fermo un giro di dadi, il nigeriano s’è accomodato direttamente in infermeria: un mesetto abbondante di stop, causa lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia destra, sentenzia la diagnosi. Che lascia in braghe di tela il Napoli, costretto ad affrontare i prossimi impegni in calendario senza poter fare affidamento su uno dei suoi calciatori fondamentali.

Consapevole della frequenza con cui capita che Osimhen torni acciaccato dai viaggi per onorare la maglia delle “Aquile”, allenatore e società avevano incrociato (inutilmente…) le dita. Sperando che il numero nove dovesse smaltire esclusivamente le tossine prodotte da jet lag e fuso orario. Deve rassegnarsi invece Garcia. Perchè Victor dovrebbe rientrare immediatamente dopo la prossima sosta, a metà novembre.

Sarà quindi una squadra offensivamente in emergenza quella destinata ad affrontare il fitto calendario degli azzurri, che nell’arco di una settimana si giocano una parte consistente della loro credibilità. Sabato scenderanno in campo al “Bentegodi”, con il Verona. Poi la trasferta di Champions, contro l’Union Berlino. Quindi, il Milan al “Maradona”.

Chi, al contrario, potrebbe tornare gasato dalla Nazionale è Giacomo Raspadori, schierato contro Malta nella posizione prediletta, da centravanti puro e non da offensive player, che svaria là davanti, occupando lo spazio esterno oppure muovendosi più o meno liberamente da sottopunta, nella trequarti avversaria.

In attesa di conoscere la formazione che Spalletti opporrà all’Inghilterra tra qualche ora a Wembley, appare evidente come sarà un affare proprio tra Jack e Simeone la sostituzione di Osimhen. Sperando che stasera la sorte non voglia metterci l’ennesimo zampino.

