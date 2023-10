Nazionale, Zaccagni lascia il ritiro della Nazionale a causa di problemi fisici

Mattia Zaccagni ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana, inseguito all’infortunio alla caviglia rimediato nell’ultimo match di campionato contro l’Atalanta.

L’esterno della Lazio salterà entrambe le partite valide per le qualificazioni a Euro 2024, contro l’Inghilterra, che si disputerà martedì 17 ottobre a Londra.

Di seguito il comunicato della Fgic in merito al forfait di Zaccagni per l’impegni della Nazionale.



“Il calciatore Mattia Zaccagni, a seguito dei test fisici effettuati ieri e oggi al CTF di Coverciano, non risulta essere in grado di poter essere disponibile per la gara di martedì a Londra con l’Inghilterra e sta facendo quindi rientro al proprio club di appartenenza”.

