Nazionale: parte il toto nome per la panchina

Le dimissioni di Roberto Mancini hanno scosso le fondamenta della FIGC. Il percorso dell’ex giocatore di Lazio, Sampdoria su tutte ed ex allenatore di Lazio, Inter e Fiorentina (in Italia) era partito con grande entusiasmo grazie alla vittoria dell’Europeo. Poi qualcosa si è inceppato e l’eliminazione contro la Macedonia del Nord nei playoff per il Mondiale 2022 ha gettato ombre sull’ex commissario. Adesso il suo addio alla Nazionale ha posto vari quesiti, soprattutto per quanto riguarda il suo successore.

Foto twitter account Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️

Sono due i nomi principali che possono sostituire Roberto Mancini alla guida della Nazionale: Luciano Spalletti, fresco vincitore dello scudetto col Napoli, e Antonio Conte, un passato da CT importante proprio con gli azzurri. Entrambi gli allenatori sono svincolati e di conseguenza appetibili per la panchina. Ma qualche giorno fa Claudio Ranieri prima e Massimiliano Allegri poi hanno espresso il desiderio per allenare una Nazionale, ma questo (salvo clamorose novità) non dovrebbe essere il caso per gli azzurri a causa dei contratti da dover sciogliere. Altro outsider intrigante è quello di Filippo Inzaghi. L’ex giocatore di Milan e Juventus su tutte nelle ultime due annate ha portato in alto il Brescia e la Reggina e riesce a tirare il meglio da giovani ancora non esplosi (vedi Giovanni Fabbian o Niccolò Pierozzi nella passata stagione).

