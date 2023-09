A causa degli infortuni subiti durante la sfida tra la Macedonia del Nord e l’Italia valevole per le qualificazioni ad Euro2024, Gianluca Mancini (affaticamento muscolare adduttori coscia destra per il giocatore della Roma) e Matteo Politano (risentimento muscolare tricipite surale destro per il calciatore del Napoli) hanno lasciato la Nazionale. In vista della prossima sfida contro l’Ucraina, il commissario tecnico Spalletti ha deciso di convocare Riccardo Orsolini del Bologna.

