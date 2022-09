Navas, Alla fine, “chiude” la porta al Napoli!

Nulla da fare, alla fine Keylor Navas resterà al Psg e farà il secondo di Gianluigi Donnarumma. Galtier ha preso la sua decisione, dopo il dualismo della scorsa stagione sarà l’azzurro il titolare del club campione di Francia.

Su Instagram, Navas ha voluto comunque dedicare un messaggio al Napoli, ed i suoi tifosi:

“Dopo un’estate di grande incertezza, è arrivato il giorno di ringraziare i club e i tifosi che si sono interessati a me, apprezzando il mio lavoro e la mia carriera. È un motivo di orgoglio sentirsi così amati, essere sostenuti. È anche il momento di farvi sapere che continuerò a lavorare duramente a Parigi, senza perdere la fiducia, aiutando la squadra il più possibile, senza arrendermi e come sempre dando il mio meglio ogni giorno. Grazie per i vostri auguri, continuiamo a combattere mano nella mano con Dio!“.

L’ex Real Madrid avrebbe potuto trovare spazio altrove, soprattutto a Napoli. Il lieto fine però non c’è stato. L’affare, purtroppo non e’ decollato, anche se con il Napoli vi era giaì un accordo di massima, perche il Psg non ha voluto pagare la buonuscita, al portiere costaricense

