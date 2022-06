Nations League: Inghilterra-Italia,Nel Segno dei Giovani

Inghilterra–Italia, si gioca oggi, 11 giugno, nel terzo impegno della Nations League 2022-2023 e, ovviamente, la mente non potrà non tornare alla finale di Wembley della scorsa estate, match che incoronò gli azzurri campioni d’Europa dopo il successo ottenuto ai calci di rigore sui padroni di casa. Come ha sottolineato il CT Roberto Mancini, la sfida (ore 20.45) sarà diversa rispetto a quell’evento, ma molto, ad ogni modo, affonderà le proprie radici proprio da quella serata. Da Wembley, infatti, si passerà al Molineux Stadium di Wolverhampton dato che, proprio a causa dei disordini scoppiati in occasione della finale di Euro 2021, la UEFA ha imposto all’Inghilterra di giocare a porte chiuse la sfida, autorizzando la presenza sugli spalti di soli 1.500 bambini delle scuole calcio locali.

I Motivi delle Porte Chiuse

Per quale motivo la nazionale allenata dal CT Gareth Southgate si trova in questa situazione? L’Inghilterra si è vista sanzionare con una partita casalinga a porte chiuse i disordini pre e post finale di Euro 2020. La nazionale dei tre leoni resterà inoltre sotto i riflettori disciplinari della UEFA che le ha imposto la squalifica per una seconda partita, pena sospesa per due anni. Non solo, la FA, ha anche pagato una multa salatissima di 100.000 euro “…per l’invasione del campo di gioco, il lancio di oggetti ed i disturbi durante gli inni nazionali”.

Le Probabili Formazioni

Mancini cambia ancora la formazione: previsti otto cambi rispetto all’ultima uscita degli azzurri. Gnonto parte dalla panchina: tridente inedito con Scamacca centravanti e Cancellieri e Caprari ai suoi lati. Trio di centrocampo tutto nuovo, con Locatelli al centro assistito da Tonali e Pessina. In difesa spazio ad un ritrovato Spinazzola, con Acerbi, Mancini e Florenzi. Southgate in campo con il 4-3-3, con Abraham centravanti al posto di Kane.

INGHILTERRA (4-3-3): Ramsdale; James, Stones, Tomori, Trippier; Gallagher, Rice, Bellingham; Bowen, Abraham, Mount. Ct: Southgate.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Mancini, Acerbi, Spinazzola; Tonali, Locatelli, Pessina; Cancellieri, Scamacca, Caprari. Ct: Mancini

RESTA SEMPRE AGGREIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL

Instagram PSN: https ://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati