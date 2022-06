Nations League: Inghilterra-Italia 0-0, manca solo il gol

Dopo le prime tre partite del torneo, l’Italia si ritrova da sola al comando del Gruppo 3 di Lega A di Nations League grazie a una vittoria e due pareggi, mentre l’Inghilterra è invece ultima con un ko e due pareggi.

La gara terminata 0-0 con poche emozioni, è stata poco più di un’amichevole per quanto visto in campo. All’11 giugno, e coi giocatori che non si fermano da praticamente due anni, le energie sono finite, ognuno reagisce con un tempo in più, la precisione cala vistosamente e, insomma, abbiamo visto due squadre stanche.

Quello che ha certificato la gara di oggi è la voglia di Mancini di dare una scossa a tutto l’ambiente, le conferme di Lorenzo Pellegrini e Gnonto come uomini più in forma della nazionale e in generale la voglia dei giovani di mettersi in mostra. L’Inghilterra, che a differenza nostra ai Mondiali ci andrà, si conferma comunque formazione piena di talento e molto ostica da affrontare, in pieno stile calcio inglese.

Non ci sono state particolari occasioni nel quale il direttore di gara è stato chiamato in causa. La partita scorre tranquillamente, i falli sono pochi e i giocatori in campo corretti gli uni versi gli altri.

Bravo quando viene chiamato in causa a garantire che il clima non si interrompa, promosso in questa occasione.

