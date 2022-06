Nations League: Germania-Italia, la partita delle partite

In un girone di Nations League, dove l’equilibrio sembra farla da padrone, la classifica vede Italia5-Ungheria4-Germania3-Inghilterra2. La “Giovane Italia “ di Roberto Mancini, si sta ben comportando in questo torneo, ed oggi ha la possibilita’ di giocarsi un Jolly importante, proprio contro i Panzer tedeschi di Flick

La storia Racconta…

Italia -Germania 4 a 3, mondiali del 1970, una vera e propria finale anticipata, ricca di colpi di scena, dove il calcio era ancora un gioco fatto di grandi atleti e fuoriclasse tipo Giacinto Facchetti da una parte e Franz Beckenbauer dall’ altra! Con bomber veri, come Gerhard Müller, detto Gerd, oppure Gigi Riva, soprannominato Rombo di Tuono, Mazzola, Rivera, Boninsegna, e dall’ altra parte Schnellinger, Schulz, Overath, insomma una partita di calcio da far vedere in ogni scuola di futuri campioni, per far capire la differenza tra il calcio…e coloro che pensano di essere calciatori!

Italia -Gemania 82, i campioni del mondo erano nell’ ordine… Zoff, Bergomi, Cabrini, Gentile, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi, Oriali, Graziani (Altobelli-Causio) CT Enzo Bearzot, i tedeschi invece…Schumacher, Förster, Briegel, Kaltz, Förster K.H., Stielike, Littbarski, Dremmler (Hrubesch), Fischer, Breitner, Rummenigge (Müller). quel 3 a 1 per gli azzurri, che incorona l’Italia regina del Mondo, sta tutto nell’ urlo , ormai storico , di Marco Tardelli, una Nazionale che tutti i migliori opinionisti avevano definito scarsa!…ancora una volta la Germania ne esce con le ossa rotte!

Germania -Italia 2006, e qui davvero l’ Italia fece il “salto del canguro“, perche’ proprio contro l’ Australia poteva finire il Mondiale…ed invece la storia, mette di fronte i padroni dio casa, contro gli “ospiti indesiderati”, con i tedeschi pronti a scolarsi boccali di birra, pronti a fare la July-fest!, certi che la finale fosse gia’ cosa fatta.

Ma non bisogna mai svegliare il can che dorme, e la banda di Lippi, capitanata da Fabio Cannavaro, decise di fare il colpo Grosso, ed affondare definitivamente i panzer con Del Piero! E fu cosi che le birre, vennero rinchiuse in frigo, sostituita da Greco di tufo e Lambrusco, distruggendo ogni speranza per voi che l ‘affrontate!

…Ma torniamo alla Nations League

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Biraghi; Cristante, Tonali, Frattesi; Politano, Scamacca, Pellegrini. C.t.: R. Mancini.…Nulla che vedere di cio’ che e’ stato raccontato, e se pensiamo anche al Mondiale in poltrona…ma questo oggi e’ il nostro calcio

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kehrer, Süle, Rüdiger, Henrichs; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Sané; Werner. C.t.: Flick….e se l’Italia piange, la Germania certo non ride, anche se loro il Mondiale in Qatar lo giocheranno

Signori, queste sono le formazioni ufficiali della gara di stasera, e ricordate che questa e Germania-Italia, e non sara’ mai una partita qualunque, ma la partita delle partite!





