“Natan non è difensore, manca un tornante di destra che possa far rifiatare ogni tanto Matteo Politano, Demme poteva essere il sostituto di Lobotka” Altra “tiratina d’orecchie” per Adl!

Enrico Fedele ha risposto ad alcune domande, sul Natan e non solo dei tifosi azzurri intervenuti durante la puntata odierna della trasmissione ‘Forza Napoli Sempre’,condotta da Gianluca Gifuni in onda sulle frequenze di Radio Marte.

“Al Napoli manca un tornante di destra che possa far rifiatare ogni tanto Matteo Politano. Natan, inoltre, non è difensore, ma qualcuno di adattato: fa il difensore e non ha la velocità per giocare in un certo modo” ha osservato l’ex dirigente e procuratore sportivo italiano.

“Zanoli possibile sostituto di Politano? Ha più corsa di Lindstrom, darebbe copertura ma meno inventiva dello svedese, perché non ha grande qualità nell’uno contro uno. Potrebbe fare il ruolo di tornante, ma non eleverebbe lil tasso tecnico”.

“Elmas al posto di Lobotka? No, non lo vedo proprio. Il sottituto di Lobotka poteva essere Demme, che non ha la sua qualità ma può scimmiottarlo sul piano della corsa e dell’abnegazione in campo, perché ha spirito di sacrificio”.

