Natan? No subito! Da “Oggetto misterioso” a difensore affidabile dal piedino educato! La rivincita del Brasiliano innamorato di Napoli

Il difensore azzurro Natan si presenta ai tifosi in una lunga video intervista pubblicata dalla società azzurra sul profilo ufficiale YouTube. Il centrale ex Bragantino ha detto la sua sull’inizio di stagione in maglia azzurra e non solo. L’edizione odierna de il Corriere dello Sport si è focalizzata sul messaggio d’amore rivolto al club azzurro.

Di seguito le parole riportate dal noto quotidiano italiano: “Un mese fa Natan Bernando de Souza, per tutti semplicemente Natan, era considerato una sorta di uomo (difensore) del mistero: al 20 settembre, giorno dell’esordio del Napoli in Champions a Braga, aveva collezionato 7 minuti. Uno. entrando all’89’ al posto di Zielinski, più 6 di recupero. Poi, Bologna: titolare. E l’Udinese, il Lecce, il Real Madrid, la Fiorentina: ancora titolare. Da invisibile a punto fermo della difesa insieme con Ostigard, capitalizzando l’occasione creata dalle contemporanee assenze per infortunio di Rrahmani e Juan Jesus. Quattordici giorni da leone, dal 24 settembre al Dall’Ara alla notte con la Viola di una settimana fa al Maradona. Amara, anzi amarissima, ma dal punto di vista del difensore brasiliano anche la fine di un primo mini ciclo quasi inimmaginabile fino a poco tempo fa. «L’esordio in Champions non riesco a spiegarlo…». Contro il Real, poi. «È stata una sensazione incredibile. L’avevo vista nei videogiochi e ora invece ho l’opportunità di giocarla. Di sentire la musica prima della partita». Niente male, davvero. Le difficoltà sembrano così lontane. Tanto che Napoli, ormai, è quasi come casa: «Questa città mi piace perché mi ricorda molto Rio de Janeiro»”,

Natan a cuore aperto…queste le sue parole

Su Napoli

“Ero in ritiro con il mio vecchio club quando mi ha chiamato il mio agente: ’Natan, abbiamo firmato con il Napoli’. Ero senza parole. Il Napoli è un grande club europeo e adesso sto realizzando un sogno. Sono qui in una grande squadra con la voglia di vincere tanti titoli, giocare tante partite e ripagare i tifosi per il loro affetto. Mi piace Napoli, perché mi ricorda molto Rio de Janeiro, con il caldo, il mare e tante persone felici”.

Esordio in Champions

“Non riesco a spiegarvelo. È stata una sensazione incredibile. L’avevo solo vista nei videogiochi e ora ho l’opportunità di giocarla e di sentire l’inno prima della partita”.

