Natan, parla l’intermediario: “Il Napoli prima scelta: De Laurentiis esausto, ecco perché”

L’intermediario che ha portato il difensore brasiliano Natan al Napoli, Lodovico Spinosi, ha parlato a CN24 della trattativa e del futuro del suo assistito in Italia.

KIM – “La sostituzione di Kim mette pressione su un ragazzo molto giovane che si avvicina per la prima volta al calcio europeo”.

LA TRATTATIVA – “Micheli conosce Natan da molto tempo, ha avuto il coraggio di puntare su di lui in una stagione in cui ha fatto bene. L’anno scorso giocava molto bene poi, a causa di alcuni problemi fisici, è calato un po’. Il Napoli silenziosamente ne ha approfittato per arrivare a dama.”

L’INSERIMENTO DI NATAN – “Sono rimasti tutti molto contenti del modo in cui Natan ha affrontato questa nuova avventura, spero di vederlo giocare presto domenica. Spero che possa giocare le prossime tre partite. Ha approfittato della pausa per imparare l’italiano, e si è esercitato molto bene. E’ solo questione di tempo e di pratica, cambiare drasticamente le cose non è facile, i feedback ricevuti sono stati positivi. Non so quando potrà giocare ma il ragazzo si sta allenando bene.”

IL NAPOLI ALL’ESTERO – “Il Napoli è riconosciuto da molti, la voglia di Natan e del suo agente è grande, parliamo di un giocatore di punta del suo Paese. A livello internazionale il Napoli è considerato un club serio, ambizioso e promettente. La possibilità specifica di vestire l’azzurro svelato il kit, anche il ragazzo e il suo entourage non hanno perso tempo nel venire incontro alle esigenze del club azzurro.”

DE LAURENTIIS – “De Laurentiis? L’ho incontrato molto velocemente, era molto stanco perché stava trattando con il rappresentante di Osimhen. Vi sto parlando del ritiro in Abruzzo. Secondo me il suo desiderio è quello di continuare la strada aperta da Spalletti e fare un altro passo avanti in Europa con Rudi Garcia”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati