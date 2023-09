“Natan è un problema, ma non quello principale. Il maggiore infatti, è la serenità dell’ambiente. Noi non siamo juventini e non mi piace il tifo ‘juventinizzato…via questo virus!” Cosi parlò Umberto Chiariello

Umberto Chiariello ha espresso alcune considerazioni ai microfoni di Campania Sport, programma di Canale 21.

“Natan è un problema, ma non quello principale. Il problema maggiore del Napoli, infatti, è la serenità dell’ambiente. Vanno risolte le questioni relative ai rinnovi. Se il Napoli ha questo virus che mina la squadra, come capitò ad Ancelotti e come è capitato al primo Ancelotti, non farà bene. Se il Napoli, invece, è sgombro di mente e sereno, può imporsi. Il problema dei rinnovi, secondo me, è decisivo. Chiudere di nuovo al primo posto sarebbe un’impresa storica, come quella del Grande Torino, però è fattibile”.

Chiariello ha poi aggiunto:

“Noi non siamo juventini e non mi piace il tifo ‘juventinizzato’, perché nella Juve conta vincere, il DNA è quello e, se non vinci, per loro hai fallito. Il Napoli ha una storia diversa: per gli azzurri, la vittoria non è un obbligo. Noi dobbiamo essere competitivi ed io, sinceramente, vedo questo Napoli altamente competitivo. E’ una squadra che può fare dal primo al terzo posto, nella peggiore delle ipotesi. Se togliamo l’asterisco dei rinnovi, si può puntare in alto. Io, al momento, lo do per vincitore. I ‘se’ e i ‘ma’ sono dovuti, perché parliamo di un’impresa, lo ripeto, ma io ho fiducia in De Laurentiis e, quindi, mi aspetto che i rinnovi arrivino, come anche il titolo”.

