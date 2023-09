Nasce la Nazionale di Spalletti, con lo Scudetto inciso sulla pelle

Domani contro la Macedonia prenderà vita la Nazionale di Luciano Spalletti. Una partita assolutamente da vincere, perchè la sconfitta con l’Inghilterra, al “Maradona”, proprio mentre l’Uomo di Certaldo dominava la Serie A, avviandosi a conquistare uno storico scudetto all’ombra del Vesuvio, obbliga la “nuova” Italia, quella affidata a Lucianone dopo le dimissioni balneari di Roberto Mancini, a fare di tutto per scongiurare l’incubo di altri spareggi.

Insomma, mancare la qualificazione agli Europei, da campioni in carica, è l’enorme onere che s’è assunto l’ex allenatore del Napoli, stimolato dal ruolo di Commissario Tecnico e perciò incurante del contenzioso legale innescato con Aurelio De Laurentiis. Conseguenza nemmeno tanto accessoria di un incarico che corona una lunga carriera.

Meritocrazia, non premio alla carriera

Al netto delle dinamiche politiche con cui Gabriele Gravina, scegliendo l’allenatore Campione d’Italia, s’è letteralmente salvato la poltrona di presidente federale, dopo il disastroso biennio post Wembley, la nomina di Spalletti porta con sé una precisa logica di campo.

Altro che premio alla carriera, oggi la dimensione tecnico-tattica del toscano è di altissimo livello. A dimostrarlo ampiamente, il rendimento del Napoli nell’ultimo biennio, ottenuto senza alcuna scorciatoia. Ovvero, ricorrendo esclusivamente a lavoro sul campo e applicazione quotidiana, per convincere il gruppo circa la bontà delle sue idee.

Qualcosa di nuovo e diverso. Una rivoluzione non comune, tantomeno scontata, tipo la contaminazione dei terzini. Con il laterale difensivo che stringeva in mezzo, per garantire superiorità numerica nella costruzione bassa. Senza trascurare l’evoluzione di Osimhen, in origine devastante solamente nell’attacco alla profondità. Poi abile nel completare le sue competenze, calcistiche ed emotive. Così, il nigeriano ha calmierato una certa frenesia, veicolando un potenziale enorme verso l’obiettivo di trasformarsi nel centravanti immarcabile ammirato durante la gestione Spalletti.

Catena destra targata Napoli

Per uno strano scherzo del destino, però, la squadra provata nei giorni scorsi a Coverciano non potrà rompere completamente con il passato targato Mancini. Uno scenario in cui la gratitudine verso quei giocatori che hanno contribuito alla vittoria europea c’entra veramente poco. Ma azzardare il ricambio generazionale del parco convocabili sarebbe assai rischioso in questo momento storico.

Ci sarà tanto azzurro partenopeo, comunque, nell’esordio di Spalletti con l’Italia. Che sembra voler andare sul sicuro, ridurre al minimo gli azzardi, almeno per quanto riguarda determinate posizioni.

Quindi è orientato a blindare la catena di destra con Di Lorenzo e Politano, in grado di garantire solidità e sostanza in entrambe le fasi: aggredire in verticale, piuttosto che coprire lo spazio esterno.

Oltre a scommettere sulla duttilità di Raspadori, votato al sacrificio quando si tratta di cucire la manovra. Nondimeno, capace di giocate assai qualitative negli ultimi sedici metri. Una soluzione buona in corsa d’opera a Skopje, visto che il ballottaggio per la maglia da centravanti pare averlo vinto Immobile.

Dunque, domani Spalletti mette in carniere il primo gettone da C.T., forse il più importante della sua avventura. Infatti, dovrà convincere tifosi e addetti ai lavori delle difficoltà endemiche e strutturali della Nazionale. Ci vorrà tempo e pazienza affinchè possa provare a risolvere tutti i problemi che angustiano Azzurra. Del resto, è un tipo che non guarda in faccia a nessuno.

