Nasce (forse…) la Super Lega di calcio: poco super e poco lega

Con il tempismo e l’opportunismo di uno sposo che non si presenta al suo matrimonio, domenica notte dodici società calcistiche europee (molto umilmente autoproclamatesi Top) hanno annunciato la nascita della (loro) Super Lega Europea (European Super League). La notizia ha scosso il mondo del calcio come un fulmine a ciel sereno in una soleggiata mattinata di agosto in Sicilia.

In realtà, negli ultimi anni i segnali erano stati piuttosto chiari, vedi la celebre “bocciatura” di Agnelli nei confronti dell”Atalanta, colpevole, a suo dire, di essere un’intrusa nel giardino dell’Eden. Evidentemente, codesti annunci non sono stati presi sul serio.

Immediatamente si è aperto un acceso dibattito, perché quando le questioni sono di vitale importanza si reagisce con prontezza. Due le fazioni contrapposte, facile indovinare le posizioni dei relativi schieramenti.

A leggere il sobrio comunicato stampa, elegantemente divulgato a poche ore dalla presentazione della nuova Uefa Champions League, tutto il mio essere è stato attraversato da un’inebriante scossa elettrica, al punto dal voler sottoscrivere immediatamente almeno due abbonamenti. Ma dato che non sono ancora noti dettegli e costi, ho iniziato a riflettere.

Non chiamatela NBA

Prima di tutto mi pare corretto non paragonare questa nascente Super Lega alla celebre NBA statunitense, come troppi stanno facendo. Da vecchio tifoso dei Los Angeles Lakers, conosco abbastanza bene la storia, i regolamenti (sportivi e finanziari) e l’organizzazione della lega professionistica di Basket Americano.

Giusto per citare alcuni punti cardine, l’NBA non è nata da una scissione dalla FIBA (Fédération Internationale de Basketball). Non a caso, ha sempre avuto un regolamento sportivo tutto suo, e molto diverso dal basket mondiale (che alla fine ha cambiato le regole per cercare di alzare il livello di competitività in campo internazionale). Non è fondata sul concetto di squadra “città” ma di franchigia. Ad esempio, la mia squadra del cuore non nasce a Los Angeles ma a Minneapolis. A metà degli anni ’50 è stata impacchettata e trasferita nella città degli angeli. Tra l’altro, non è l’unica franchigia ad aver cambiato la sede d’origine.

L’eventuale trasferimento di una franchigia in un’altra città, o l’istituzione di una nuova (expansion team), viene attentamente pianificato secondo scrupolosi criteri economici, finanziari e sportivi.

Non basta essere un eccentrico miliardario che vuole “togliersi uno sfizio”, bisogna garantire strutture (e quelle americane sono di altissimo livello), profitti, abbonamenti ma soprattutto un consistente impatto economico e sportivo sul territorio e nella Lega. In poche parole, bisogna portare concreto plusvalore (e non ulteriori debiti).

L’NBA è un sistema chiuso e meritocratico, non esistono promozioni o retrocessioni ma solo il Titolo di campione (l’anello). Per garantire equilibrio nella competizione sportiva, e dare a tutte le franchigie la possibilità di poter vincere prima o poi, esistono meccanismi funzionali a tal riguardo, come il Draf e il Salary cap. Ma soprattutto, l’NBA è gestita da un Commissioner che non è scelto tra i presidenti delle varie franchigie. Questa terzietà ha permesso al Commissioner di affrontare le situazioni di crisi con fermezza ed equità, senza guardare al blasone dei protagonisti coinvolti.

Situazioni poco praticate nel mondo del calcio, da sempre animato da veleni e sospetti (e pronto a perdonare i “più forti”). Non può essere un caso che, se si escludono gli anni ’60 dominati dai Boston Celtics, in tutta la storia dell’NBA solo due franchigie sono riuscite a vincere il titolo per tre anni di seguito: i leggendari Chicago Bulls di Michael Jordan e i Los Angels Lakers di Kobe Bryant (entrambe allenate da Phil Jackson). Negli ultimi trent’anni ben 11 franchigie hanno vinto il titolo NBA. Per buon cuore non vi riporto il numero delle squadre vittoriose nei cinque principali campionati di Calcio in Europa.

Dubbi amletici

Tornando al pallone e alla spettacolare Super Lega, numerose domande hanno attraversato la mia mente. Le condivido con voi. Con quali criteri sono si sono auto scelti i dodici Top Club?

Sportivi? Economico-Finanziari? Immobiliari? Territoriali? O di eleganza nel vestire? Non essendo indicati nel prezioso comunicato devo procedere a tentoni, come un novello Diogene.

Parto da quelli sportivi. Trattandosi di Super Mega Top Club saranno sicuramente titoli “acquisiti sul campo”. I conti, però, non mi soddisfano pienamente. Ad esempio, Manchester City, Arsenal e Tottenham hanno vinto, complessivamente, cinque trofei internazionali (la maggior parte risalenti all’era mesozoica). Un numero inferiore alle coppe alzate dal solo Siviglia (sei Europa League e una Super Coppa europea), tra l’altro molto più recenti. L’Ajax, società gloriosa, ha vinto dieci trofei (ben quattro Coppe dei Campioni/Champions League), tanti quanti la Juventus, che forse non ha gradito la recente eliminazione, ergo alla Continassa avranno pensato che è preferibile non rischiare (ho sbagliato esempio, sorry). Il Porto, che sembra ancora indeciso se accettare o meno, sette trofei (tra cui due Champions League).

Questo criterio mostra delle lacune, meglio passare al successivo, quello economico finanziario. A leggere i bilanci e gli stati patrimoniali delle varie società (una addirittura in vendita!), si notano squilibri enormi e deficit da far tremare le vene ai polsi. Debiti accumulati (e cresciuti) nel corso degli anni e non negli ultimi mesi (facile accusare il covid-19). Più che una super lega sembra un torneo organizzato dal Conte Maschetti.

Va meglio con il criterio successivo, specie per le società inglesi, meno per le due milanesi. Sul versante territoriale, se Cristo si era fermato ad Eboli, la Super Lega non è andata oltre la Mole Antonelliana. Evidentemente, i top manager ignorano l’esistenza dei popoli del mediterraneo e dei flussi migratori. Dubito che negli Stati Uniti d’America il Tottenham abbia più tifosi del Napoli. Senza considerare che, per ora, restano scoperte Francia e Germania.

A questo punto credo che la scelta sia stata dettata da raffinati e incontestabili criteri di eleganza. Miseriacca, qualcuno doveva avvisare Gattuso che le scarpe da ginnastica bianche sotto il completo scuro sono un pugno nell’occhio!

Le regole del gioco

Scendendo finalmente in campo, mi chiedo, quali regole verranno applicate? Le stesse dell’Uefa/Fifa? O saranno migliorate con modifiche da top club (tiro da tre punti, rigore assegnato dopo il terzo calcio d’angolo, a cinque si schiaccia)?

Chi arbitrerà le partite? Nuovi fischietti, che in questi mesi sono stati opportunamente nascosti in qualche selva oscura, o gli arbitri internazionali delle varie federazioni nazionali? È possibile ricoprire il doppio incarico? Chi gestirà il settore arbitrale (designazioni, Var, squalifiche, ricorsi)? Chi lo pagherà? Quali saranno i criteri per stabilire le fortunate squadre meritevoli? Chi li deciderà? Per quanto tempo saranno validi?

In quali modalità e finestre temporali si regolamenterà il calcio mercato? Esisterà un salary cap o un autentico fair play finanziario? Magari meno allegro di quello applicato fino ad oggi? I top Club cederanno i loro Top Player alle nazionali? O basterà inviare una cartolina di saluti e una bottiglia di vino? Magari non troppo impegnativo.

Frankenstein e Monster Universe

Quello che proprio non mi convince, ma sicuramente è un mio limite, è l’idea di un sistema ibrido, il 75% delle squadre partecipa per diritto “di sangue”, il restante 25% per magnanimo invito faticosamente guadagnato per meriti sportivi.

Gli eletti giocano la loro super lega (e decidono arbitrariamente tutto) ma generosamente si “piegano” a presenziare (allenarsi) nei campionati nazionali.

Ricordo che all’elementari, prima ancora delle operazioni, mi hanno insegnato la teoria degli insiemi: non si possono sommare le pere con le mele. Per quanto mi riguarda, la Super Mega Lega galattica deve avere il coraggio e la coerenza (se ne ha le capacità) di creare un campionato a 20 squadre fisse, 38 partite con gironi di andata e ritorno e un vincitore finale. Ogni settimana la Super Mega Lega Galattica offrirebbe ai suoi super spettatori dieci incontri scintillanti. Da leccarsi i baffi.

Il format previsto, invece, è un orribile abominio anti-sportivo che conferma lo spirito filosofico che ha animato in questi anni i top club, autentici vampiri primus inter pares. Per quale ragione una squadra che arrivasse alle semifinali l’anno successivo dovrebbe essere esclusa dalle decisioni di chi, magari, non è ancora riuscita a superare i quarti? Ovvio, perché i francescani Top Manager, democraticamente, vogliono dar spazio a tutti (e offrire il miraggio di lauti guadagni). Grazie, ma io per questo giro passo.

Il lato oscuro della forza

I grandi della Super Lega si sono generosamente resi disponibili, vogliono salvare il malandato mondo del calcio. Io resto scettico. Perdonatemi. Devo salvare chi? Squadre “povere” (ai loro occhi) colpevoli di non essersi indebitate inopinatamente? O i loro conti in rosso? Ma soprattutto, posso mai sperare che il mondo del calcio venga salvato dagli stessi protagonisti che lo hanno martoriato?

Il loro atto d’accusa, che suona come un’arma di distrazione di massa, è di perdita di interesse, disaffezione, specie da parte delle giovani generazioni. Verissimo, ma è il degno epilogo di chi ha cannibalizzato uno sport bellissimo (che da anni di sport ha ben poco). Si doveva aumentare la competitività, l’equità e la trasparenza.

Invece la prima è stata ridotta al minimo, la seconda azzerata e la terza oscurata. Senza dimenticare che negli ultimi trent’anni, il mondo del calcio ci ha regalato una serie infinita di scandali giganteschi (e l’Italia è stata leader assoluta). Per anni le solite note hanno vinto trofei e scudetti accumulando debiti e cambiali, mentre istituzioni e media giravano la testa dall’altra parte. Sono “vittime” della loro stessa ingordigia.

Ora vorrebbero salvare il calcio. Perfetto. Peccato che nessuno, giovane o meno giovane, sia obbligatorio seguire questo sport (o amarlo). E lo scrive uno che lo ha sempre vissuto in modo totalizzante.

Scontro finale

L’orizzonte appare fosco ed incerto. Le dodici “ribelli” hanno due vantaggi: sono poche e si sono già accordate (evidentemente già da tempo). Dall’altra parte c’è un movimento enorme, ma nella vita non è mai facile mettere d’accordo tante persone, figuriamoci diverse federazioni nazionali e due internazionali.

La palla spetta a loro, è inutile nasconderlo. Tutto dipenderà dalla tempestività e fermezza delle loro decisioni (e il coraggio di affrontare cause infinite). Non c’è margine per trattative e dialogo, pena la perdita di ulteriore credibilità. D’altronde, l’annuncio è avvenuto durante lo svolgimento di tutte le competizioni, nazionali e continentali. Una scelta temporale, opportunamente studiata, che – di fatto – falsa i campionati. L’impressione è che questa European Super League nasca su basi economiche e sportive fragilissime e molto discutibili.

Un’ultima domanda: questa irrinunciabile Super lega a chi è rivolta, ai tifosi, o a dei consumatori? Perché i primi vanno conquistati e “coltivati” con amore e passione, a prescindere dai trofei, i secondi soltanto comprati. Spero che i (veri) tifosi siano più numerosi dei consumatori.

