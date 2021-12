Napoli,tra Gattuuso,Spalletti e De Laurentiis un 2021 da Montagne Russe!

Un 2021 da Montagne Russe, lo si potrebbe definire cosi l’anno solare del Napoli targato Gattuso-Spalletti, con al centro “il puparo” De Laurentiis, che come di suo costume, fa il bello e cattivo tempo del club azzurro. Ma andiamo per gradi, La squadra ha sempre guardato “dall’alto” il campionato Italiano, navigando comunque in classifiche certamnete di livello, ma senza mai dimenticare che si doveva e poteva fare di piu’. L’esempio e senz’altro la mancata qualificazione Champions, contro il Verona di Juric, era il 23 maggio, dove il Napoli non solo mostra la poca attinenza alle gare svolta,ma regala, grazie ad uno striminzito quanto inaspettato pareggio al Maradona contro gli scaligeri, la Champions inattesa alla Juventus, insomma una vera e’ propria debacle!.

La gioia piu’ grande arriva con l’avvento di Spalletti suula panchina azzurra,che larte fortissimo, regalando 8 vittorie consecutive, di cui 10 nelle 11 giornate iniziali, ed i tifosi gia’ sognano una stagione da protagonisti ma…poi ricomincia “l’altalena”, riportandoci al quarto posto di oggi.

Neanche a dirlo, vi e’ stata una squadra che ha fatto male al Napoli,ad inizio e fine anno, di chi parliamo? Dello Spezia. Ebbene, per chi ha la memoria lunga, non puo’ non sapere che i luguri hanno espugnato ben due volte, nell’anno solare, il Maradona. La prima risale al 6 Gennaio 2021, fini 2 a 1 per gli spezzini, la seconda e recente, 22 dicembre 2021 e’terminata con il risultato di 0-1!

Diamo anche noi “i numeri” di questo 2021 degli azzurri, 56 partite tra campionato e coppa, 35 sono state le vittorie, 9 risultano essere i pareggi, 12 le sconfitte. Diciamo che in percentuale possiamo parlare di circa il 62% di vittorie. Diciamola alla Toto’ “ e’ la somma cge fa il totale”, e certamente non sono questi i numeri “vincenti”

Chiudiamo il nostro anno clacistico provando a dare i voti ai protagonisti:

Portieri: Meret, Per scelte tecniche dei vari allenatori e probabilmente per qualche suo demerito, è diventato la riserva di David Ospina, riuscendo a racimolare solo le briciole in termini di minutaggio. David Ospina – 7 Ancora una volta, il portiere colombiano si conferma tra i migliori portieri del campionato e non solo.Sia nella prima parte del 2021, che negli ultimi mesi con Spalletti, Ospina si è distinto per grandi prodezze e solo pochissime incertezze.Con Spalletti è stato titolare per 17 volte, 1530 minuti giocati, 9 clean sheet, una percentuale di passaggi riusciti dell’82,7% (350 su 423), ben 115 palloni recuperati, 11 contrasti vinti contro 1 solo perso e ben 9 duelli aerei vinti contro 1. Il tutto unito a 42 parate

Difensori: Giovanni Di Lorenzo – 7 Impressionante. Il jolly prezioso della retroguardia. In un Napoli alle prese ormai da più di 12 mesi con un’emergenza infortuni senza fine, in una sorta di universo parallelo, vive l’uomo che non ha ancora saltato un minuto in campo. In più ha vinto l’Europeo, da titolare.1116 passaggi riusciti su 1255 tentati (88,9% di realizzazione), 20 passaggi chiave, 2 big chance create, 104 palloni recuperati, 102 contrasti vinti e 1 gol. Faouzi Ghoulam – Senza voto, in attesa di un miracolo. Juan Jesus – 6,5 Dalle stalle alle stelle. Arriva a Napoli tra mille critiche, ma è capace di ritagliarsi un buon minutaggio gara dopo gara, fino a diventare titolare nelle ultime occasioni, soprattutto a causa di alcuni infortuni. Sicuro e preciso (peccato per l’autorete contro lo Spezia), buon acquisto a parametro zero. Kalidou Koulibaly – 7 Una certezza. Il 2021 sicuramente non è stato il suo anno. Ha saltato diverse gare per infortunio, ma quando ha giocato ha fatto capire e ha ricordato a molti che il Napoli può vantare tra le proprie fila, uno dei difensore più forti al mondo. in questa stagione:quattro tiri in porta e due gol, il 50% della realizzazione, 12 dribbling riusciti su 13 tentati (parliamo sempre di un centrale di difesa), 2 assist, 801 passaggi riusciti su 894 (89.6%). Kevin Malcuit – 5 Torna a Napoli dopo il prestito alla Fiorentina tra lo scetticismo dei tifosi. Poche gare giocate, ci mette intensità e tecnica ma in fase difensiva è da rivedere Konstantinos Manolas – 3,5 Nel voto finale bisogna tener conto delle prestazioni, ma soprattutto del comportamento del greco che è andato via nel momento di maggiore emergenza del reparto difensivo azzurro. Sicuramente d’accordo con la società, ma vederlo festeggiare con i suoi nuovi tifosi mentre Spalletti provava a mettere insieme 11 calciatori non è stato il massimo. Amir Rrahmani 7,5 Una sorpresa, fino a un certo punto. E’ tornato il difensore roccioso, tecnico e bravo nella lettura che avevamo visto a Verona. Non fa rimpiangere Manolas prima e Koulibaly poi. Ormai è un titolare inamovibile Mario Rui – 6 Con Spalletti sembra essere rinato. Non è Roberto Carlos, ma per tecnica e prestanza fisica permette all’allenatore azzurro di dormire a sogni tranquilli visto che non ci sono alternative da ormai 3 anni. Alessandro Zanoli S.V

Centrocampisti: Diego Demme – 6 Imprescindibile con con l’ex tecnico azzurro Rino Gattuso, purtroppo a causa dei numerosi infortuni e del Covid, poco utilizzato da Luciano Spalletti. Il tecnico toscano farà sicuramente affidamento su Diego appena avrà raggiunto la miglior condizione Eljif Elmas – 7 Oggetto misterioso con con Gattuso, pochissimo lo spazio concesso al macedone. Esterno, trequartista, mezzala, mediano: duttilità tattica e talento rendono Elmas invece l’arma con cui Spalletti sta tamponando l’emergenza in casa Napoli. Sono 8 i gol siglati tra campionato, coppa e nazionale, anche questo è un altro fattore da evidenziare. Stanislav Lobotka – 6 Mai visto con Gattuso, anche per una condizione fisica non delle migliori, altro calciatore rigenerato da Spalletti. Sperando che il 2022 possa consacrarlo Fabian Ruiz – 7 Nella gestione Gattuso, il centrocampista spagnolo aveva dei compiti meno offensivi, infatti con il tecnico calabrese ha collezionato 4 reti ed 1 assist in 42 apparizioni.Un dato che contrasta nettamente con quello della stagione attuale, in cui Fabian ha già totalizzato 5 reti e 3 assist in sole 18 presenze. La differenza sta tutta nel raggio d’azione del calciatore, che con la gestione di Spalletti si è spostato di qualche metro più avanti. André Zambo Anguissa – 7,5 La palma di rivelazione della mediana va tuttavia ad André Frank Zambo Anguissa, l’ex carneade arrivato nella coda del mercato e diventato presto l’inamovibile per eccellenza Piotr Zielinski – 7,5 Sembra essere finalmente arrivato il momento della consacrazione per il centrocampista polacco.Autore di 14 reti in un anno: terzo miglior marcatore del Napoli.In questa stagione 5 gol (uno anche in Europa League) e 5 assist in campionato. E’ il miglior centrocampista d’Europa in questa doppia specialità.Nonostante infortuni e Covid

Attaccanti: Lorenzo Insigne – 6,5Nonostante abbia chiuso l’anno con tante difficoltà dal punto di vista realizzativo, a causa dell’infortunio e probabilmente risentito dalla situazione rinnovo, il 2021 di Insigne è stato comunque abbastanza positivo. Con 19 reti il capitano del Napoli è il miglior marcatore dell’anno 2021 del club partenopeo con 18 sigilli in Serie A ed una solo, bellissimo, goal in Europa League. Oltre la metà dei gol segnati da Insigne sono su calcio di rigore: ben 12 tiri dal dischetto centrati in un solo anno Con Spalletti però 0 goal su azione per il capitano, dato estremamente negativo per un giocatore che calcia con una media di 4.28 volte ogni 90 minuti. Le 4 reti stagionali sono difatti arrivate tutte su calcio di rigore. Non va dimenticato che a causa dei 3 rigori falliti sui 7 battuti, la percentuale dagli undici metri di Insigne non è affatto positiva. Hirving Lozano – 5Meritati il Napoli! Dopo aver sbandierato le sue ambizioni, Lozano ha deluso. Con Gattuso aveva trovato dimensione e continuità. Tutto nuovamente svanito nel nulla con l’avvento di Spalletti, il quale sta dando al ragazzo la fiducia reclamata senza però essere ricambiato in termini di rendimento. I numeri stagionali di Lozano parlano chiaro: 26 partite giocate, 3 goal e 3 assist con 16 maglie da titolare, ma soprattutto 9 partenze dal primo minuto da quell’intervista in avanti. Ossia sempre, dal 21 novembre (Inter-Napoli) a Napoli-Spezia del 22 dicembre, con un bottino di appena una rete all’attivo. Troppo poco per un calciatore delle sue qualità, pagato circa 50 milioni di euro Dries Mertens – 6,5 Alti e bassi. Grandi prestazioni, goal stupendi ma anche lunghe assenze causa infortuni. 11 reti per Ciro Mertens. 10 in campionato e solo una in Europa League nel 2021 Victor Osimhen – 7 Devastante quanto sfortunato. 17 reti segnate: 13 in campionato e 4 in Europa. 5 reti nelle 11 partite disputate con Spalletti, ma giocate da grandissimo attaccante che certificano il grandissimo acquisto fatto dal Napoli. Basti pensare che senza Koulibaly e Osimhen, fermati rispettivamente da un problema muscolare al bicipite femorale e la frattura allo zigomo, il Napoli ha raccolto appena 3 punti in campionato su 12 disponibili, con le tre sconfitte di fila in casa e la vittoria a Milano, realizzando in 360 minuti solamente 3 goal davanti ai cinque subiti.Adam Ounas – 6 Tante buone giocate, grande personalità e 2 reti all’attivo. Forse troppo innamorato del pallone, ma è il calciatore che salta l’uomo e che può essere utile in diverse occasioni Andrea Petagna – 5,5 E’ stato acquistato come terza scelta, quindi da lui non bisognerebbe aspettarsi la scarpa d’oro. Per una serie di sfortunati eventi è diventato il titolare dimostrando poca concretezza sotto porta, molto utile dal punto di vista degli assist e nel far salire la squadra. Il gol importantissimo di Genova ha regalato al Napoli 3 punti d’oro, a lui la permanenza in azzurro. Matteo Politano – 5 Più o meno lo stesso vale per lui lo stesso discorso di Lozano. Benissimo con Gattuso, molto meno con Spalletti. Tanto sacrificio e grande intensità, ma 1 rete in 19 gare è un bottino troppo misero. 0 le reti nelle ultime 11 partite

I calciatori andati via rientrano sicuramente tra i flop: Elseid Hysaj – 3 Si è sempre limitato al compitino, purtroppo, tenendo in considerazione il 2021, è probabilmente, non solo ma soprattutto di Elseid la colpa della mancata qualificazione Champions. Si perde prima Nandez e poi Faraoni nei due goal contro Cagliari e Verona che hanno segnato negativamente il campionato azzurro. Tanti contrasti persi (61), appena 1 cross riuscito su 18 tentati (dati in Serie A) e l’84% di passaggi riusciti. Non mancano dati positivi come i 116 palloni recuperati, ma resta un bottino misero per una squadra di questo livello. Bakayoko – 3 Prestazioni quasi mai convincenti. Inizialmente titolare, perde successivamente il posto in favore di Diego Demme..Luperto – S.V Maksimovic – 4 Poche apparizioni nel 2021 per Nikola Maksimovic, chiamato in causa in alcune situazioni di emergenza, anche lui come Bakayoko, non ha mai convinto del tutto.

Gli allenatori: Rino Gattuso aveva probabilmente trovato la chiave per il successo del suo Napoli nel girone di ritorno. L’andamento è stato da record, con la vittoria contro il Verona, in quella tragica partita, il Napoli avrebbe chiuso il girone di ritorno a 45 punti.Soltanto Sarri è riuscito a far meglio nella seconda parte della stagione 2016-17 e nel girone d’andata dell’annata successiva, quella dei 91 punti, con 48 accumulati nella prima parte del campionato laureandosi campione d’inverno”.Partita contro il Verona che invece ha segnato in negativo il suo destino in azzurro. Quel pareggio costò al Napoli la qualificazione Champions per un solo punto ai danni della Juventus e a Rino, con ogni probabilità, la panchina. Luciano Spalletti ha subito invertito il trend. Un Napoli “cazzuto” capace di imporre il proprio gioco, di non soffrire le “alte pressioni” e soprattutto capace di mettersi alle spalle il trauma del campionato appena concluso.Il Napoli ha chiuso il girone di andata al 3° posto con 39 punti a -7 dalla capolista Inter Campione d’inverno.Il rendimento degli azzurri in questo girone di andata è stato caratterizzato da due cicli.Il primo, fino all’undicesima giornata, quasi perfetto sia per prestazioni che per risultati quando il Napoli ha conquistato 10 vittorie (le prime 8 consecutive) e 1 pareggio in casa della Roma per un totale di 28 punti (2,8 a partita di media).Il secondo iniziato con il pareggio casalingo contro il Verona terminato poi con la sconfitta casalinga con lo Spezia: 3 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte e appena 11 punti in totale (1,22 a partita di media).Il gap in classifica con la capolista nasce soprattutto con i punti conquistati con le squadre che vanno dal 9° al 16° posto, ossia quelle squadre che navigano senza pressioni tra la possibilità di conquistare un posto in Europa e l’attenzione nel tenere lontana la lotta retrocessione (Inter 19 punti, Napoli 14). Il passo falso con lo Spezia è costato al Napoli ulteriori tre punti. Inter in vantaggio anche per i punti conquistati con le squadre in lotta per la salvezza contro le quali i nerazzurri hanno fatto bottino pieno.

La Societa’: De Laurentiis – 6 Voto che farà discutere, ma bisogna riassumere ciò che è successo in questi 12 mesi.Crisi economica, debiti, Superlega per salvare le big d’Europa da cessioni eccellenti e sotterfugi vari (Messi, Ronaldo, etc.) Il Napoli non ha venduto nessuno ed in più ha acquistato seppure con formule particolari o addirittura a zero, due calciatori che stanno dando il loro apporto alla causa azzurra.Bisogna anche dire che da troppo ormai manca il difensore e che solo una grande dose di fortuna, nella sfortuna dei tanti infortuni, tiene al riparo Mario Rui da un raffreddore che creerebbe non pochi problemi a Luciano Spalletti. Bisogna però specificare che il presidente azzurro ha messo tutti in vendita da Insigne a Koulibaly, perché l’altro obiettivo è quello di ridurre il monte ingaggi e probabilmente non sono arrivate offerte soddisfacenti. Insomma casse blindate, in casa Napoli bisogna riparare prima di tutto il bilancio. Questa la volontà di De Laurentis.La sensazione è che manchi sempre quel centesimo per fare 1 euro, purtroppo! Giuntoli – 6,5 Partiamo col dire che non è colpa del direttore sportivo se un terzino sinistro per far rifiatare il buon Mario Rui, con tutta la stima per Ghoulam, manca ormai da più di tre anni.Dunque, fatta questa doverosa premessa, passiamo al voto. 6,5 Rientra nel 2021 l’eccellente cessione di Milik, venduto al Marsiglia per circa 13 milioni, bonus compresi, più una percentuale sulla futura rivendita. Dopo che il polacco era sparito dai radar, non era semplice mettere in piedi una operazione del genere.Capitolo acquisiti: Anguissa e Juan Jesus. L’operazione Anguissa è un capolavoro del ds azzurro. In un momento di crisi economica mondiale, concludere una trattativa con questa formula è un colpo da maestri: Prestito oneroso, 600mila euro, con diritto di riscatto fissato a 15 milioni dal Fulham. Diritto e non obbligo, che in ogni caso sarà esercitato quanto prima dal club azzurro.Il 2021 in sintesi.Dunque, Champions sfumata per un punto con Gattuso e Champions regalata alla Juventus.Partenza record ma poi qualche passo falso di troppo con Spalletti. Nonostante tutto il Napoli è ancora in corsa per tutti gli obiettivi dichiarati ad inizio stagione: un posto in Champions, l’Europa League e la Coppa Italia, continuando a sognare qualcosa di più grande. Sperando che il 2022 possa essere un anno semplicemente più fortunato e che possa finalmente far tornare a gioire i tifosi azzurri. Buon anno a tutti

