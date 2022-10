Napoli: Zielinski out per la Cremonese. Ecco chi lo sostituirà

Spalletti ha fatto bene a non gioire troppo alla vittoria della scorsa sera contro l’Ajax. Al tecnico di Certaldo servirà concentrazione e sangue freddo per preparare la gara contro la Cremonese.

Ricordiamo infatti che la partita non sarà semplice perché, come disse Luciano Spalletti nel post partita, la Cremonese si “tirerà a lucido” consapevole dell’alto livello di gioco del club Napoli.

Una lucidità che dovrà essere sfruttata al massimo, soprattutto per scegliere il sostituto di Piotr Zielinski il quale ha subito un risentimento muscolare durante la partita conto l’Ajax.

La squadra di Aurelio de Laurentiis si ritroverà oggi a Castel Volturno per gli allenamenti dopo un giorno di riposo concesso da Luciano Spalletti.

Leggiamo insieme cos’ha scritto il Corriere dello Sport in merito alla sostituzione di Zielinsky:

“Il tour de force d’autunno è iniziato al top, ma ogni tre giorni (fino alla sosta per i Mondiali) ci sarà un altro esame e il Napoli non può abbassare la guardia. Si spiega così l’apprensione per la contusione al polpaccio che ha messo ko Zielinski. Il polacco è stato costretto a lasciare il campo a metà gara e le sue condizioni saranno valutate oggi. Al suo posto a Cremona potrebbe esserci spazio eventualmente per uno tra Ndombele e Elmas.“

