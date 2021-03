Zieliński, da incostante brutto anatroccolo a cigno a reale

I 13 punti su 15 disponibili conquistati prima della sosta per le Nazionali, avvicinano oltremodo alla zona Champions il “nuovo” Napoli di Gattuso. Quello che, con quattro vittorie ed un pareggio nelle ultime cinque partite, ha decisamente rilanciato la sua candidatura nella corsa al quarto posto.

Dunque, sembra davvero che gli azzurri siano riusciti a superare il periodo nefasto attraversato non più tardi di qualche settimana fa, concomitante con la doppia, pesantissima, sconfitta contro Atalanta e Granada.

I gol e gli assist di Zieliński sono l’emblema della rinascita partenopea.

A descrivere quanto il polacco sia diventato importante, all’interno del sistema voluto da Ringhio, la crescita devastante di Piotr, capace di impattare sul gioco come pochi suoi compagni.

Non è questione di numeri, ma di posizione

Nel 4-2-3-1 tanto caro all’allenatore, in teoria Zieliński agirebbe da sottopunta. In realtà, muovendosi praticamente a tutto campo, assolve svariati compiti tattici, venendo coinvolto in entrambe le fasi.

Gattuso potrebbe, quindi, schierarlo ovunque, dal centrocampo in su. Perché, a seconda della porzione di campo che occupa, cambia veramente la struttura della squadra.

In fase di non possesso, infatti, funziona sostanzialmente, da moltiplicatore di spazi. Abbassandosi a collaborare nella costruzione, si apre sempre in diagonale rispetto al portatore, che sia Fabiàn Ruiz o Demme. Favorendo, al contempo, il taglio alle sua spalle dell’esterno che opera in zona.

Se tiene una posizione avanzata, invece, può comodamente farsi trovare smarcato dietro il centrocampo avversario. E poiché il controllo è sempre orientato, cioè funzionale a ricevere guardando la porta, apre davanti a sé praterie, puntando la linea difensiva.

A quel punto, tagliando fuori il marcatore diretto, diventa abbastanza scontato strappare con la classica accelerazione palla al piede.

Il vantaggio garantito da Zieliński si concretizza nella capacità di cambiare il volto alle partite, non fornendo ai difendenti alcun punto di riferimento fisso. Come evidenzia la foto tratta dal match di domenica scorsa con la Roma.

Che associato all’abilità di ricevere e traslare immediatamente la giocata successiva, permette al Napoli di eludere la pressione degli avversari, spezzandone le marcature.

Zielinski è un devastante “tuttocampista”

Insomma, anche soltanto abbassandosi o alzandosi di qualche decina di metri, Zieliński moltiplica le possibilità offensive del Napoli.

All’interno di un sistema di gioco che prevede l’occupazione razionale del fronte d’attacco in tutta la sua ampiezza. Condizione necessaria per destrutturare la compattezza della controparte.

In quest’altra foto, appare evidente il tentativo di alzare Insigne, Politano e Zieliński sulla stessa linea di Mertens. Così, i braccetti difensivi della Roma sono obbligati ad un atteggiamento prudente e conservativo dalla posizione avanzata assunta dagli esterni partenopei.

E se Karsdorp e Spinazzola non possono essere particolarmente aggressivi nelle uscite in pressione, al contempo, il terzetto difensivo giallorosso deve dedicarsi all’imbuto centrale, occupandosi del centravanti azzurro e del trequartista che lo supporta.

Cambiare identità ha giovato a tutti

Bisogna riconoscere che Zieliński ha risolto un mucchio di problemi alle ambizioni di Gattuso. Specialmente quelle orientate ad un calcio teso alla profondità.

Altresì, è corretto sottolineare che il polacco si esalta nell’alveo di un sistema, di per sé già abbastanza propositivo. Con esterni del calibro di Insigne, Politano e Lozano, che i rientri di Mertens ed Osimhen ha reso marcatamente verticale.

Sostanzialmente, per gli avversari del Napoli comincia ad essere un grosso problema da risolvere la marcatura a uomo nella propria zona di competenza di un mucchio di offensive players. Tutti rapidi, tecnicamente dotatissimi, nonché portati ad allungarsi sulla linea difensiva altrui o venire a giocare tra le linee.

Se usiamo come paradigma l’azione che ha generato il calcio di punizione con cui il Napoli è passato in vantaggio all’Olimpico, si nota come gli azzurri sovraccarichino il lato forte, con Mario Rui libero di avanzare e attrae a sé Mancini. Poiché Karsdorp viene tenuto basso dalla posizione di Insigne.

A quel punto, Cristante deve scalare per seguire il movimento di Mertens. Al terzino portoghese viene concesso tempo e spazio per avanzare fin quasi al limite dell’area di rigore e pescare Zielinski. Magistrale il consueto primo controllo del polacco, che si libera di Ibañez, costretto a fare fallo per fermarlo.

