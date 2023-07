Napoli vuole blindare Kvara.

Non solo Osimhen in Val di Sole, per quanto riguarda le questioni contrattuali. Dopo le sirene inglesi, circolate in questi giorni, sul calciatore georgiano, il club azzurro non vuole farsi trovare impreparato. Il New Castle sarebbe pronto con novanta milioni di euro per il cartellino, più stipendio importante per il georgiano. Pagato 11 milioni, il valore del numero 77, si aggira già intorno ai 100.

De Laurentiis vuole mantenere i suoi due gioielli più pregiati: dopo aver chiuso la trattativa con Calenda, l’obiettivo è blindare Kvaratskhelia. L’attaccante, appena arrivato a Dimaro è stato subito sommerso dall’entusiasmo dei tifosi. La sua volontà è di restare, ma il contratto andrà rinegoziato con la società. Adl dovrà portare la scadenza contrattuale al 2028, con opzione sul 2029, ritocco sullo stipendio, dagli attuali 1,2 milioni, salire a 2,5 netti.

L’agente di Khvicha ha già posto le condizioni sulla revisione dell’ingaggio, del suo assistito, ponendo sul piatto l’insidia Premier.

Il georgiano arrivato da poco in ritiro, si è sentito subito beniamino della folla. Come più volte ribadito, da Garcia, la qualità della rosa dovrà restare elevata, se si vuole ambire a traguardi prestigiosi. Dopo aver perso Kim Min-Jae, un Napoli, che vuole essere competitivo in Champions League, non può prescindere dai suoi due attaccanti.

Entro l’inizio del campionato, la società partenopea vuole chiudere il discorso, relativo ai contratti di Kvara e Osimhen. Ripartendo proprio da loro due, per un’altra stagione al vertice.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati