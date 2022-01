Napoli vs Salernitana 4-1: il racconto di una passeggiata domenicale

Alle ore 15:00 è andato in scena il match tra Napoli e Salernitana allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. I padroni di casa sono arrivati alla gara con alcuni recuperi importanti, tra cui quello del capitano: Lorenzo Insigne. Situazione totalmente opposta per gli ospiti che contavano 11 indisponibili.



Il primo tempo è cominciato con gli azzurri subito in pressione per sbloccare una partita che avrebbe potuto farsi ostica. Fino al minuto 17, quando su sponda di Elmas, Juan Jesus trova l’angolo alla sinistra di Belec ed insacca l’1-0. Cominciano a riapparire i fantasmi delle gare con Empoli e Spezia quando viene annullata momentaneamente la rete del vantaggio. Il VAR, però, funziona e corregge l’errore dell’arbitro, facendo convalidare il gol.



Subito dopo il Napoli si addormenta e, peccando di sufficienza subisce il pareggio da Bonazzoli. Da qui sembra mettersi male, ma a risolvere i problemi ci pensa Elmas allo scadere del recupero prima del termine del primo tempo e permette a Dries Mertens di raggiungere quota 144 reti con la casacca azzurra indosso e riportare gli uomini di Spalletti in vantaggio.



Dopo l’intervallo, il Napoli torna in campo con le idee chiarissime: chiudere la partita. Lo fa subito con Rrahmani prima ed Insigne poi, il quale guadagna un altro rigore e si prende la responsabilità di calciarlo per raggiungere Diego Armando Maradona nella classifica ‘all time’ dei marcatori della storia azzurra. Il 24 segna ed arriva a quota 115, esultando avanti alle telecamere con un “forza Napoli sempre” mentre indica lo stemma sul petto.

Sul 4-1 la partita finisce perché gli azzurri preferiscono non spingere troppo per conservare le energie. Ottima partita degli azzurri, la quale poteva essere rovinata dall’unica azione della Salernitana nell’arco dei 90 minuti. Fortunatamente così non è stato e questa sera Spalletti potrà godersi Milan-Juventus per capire a chi ‘scipperà’ punti.

