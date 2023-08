E’ un Napoli decisamente sperimentale, negli uomini e nel sistema di gioco, quello che prima pareggia nei tempi regolamentari 1-1 col Girona, vincendo poi ai calci di rigore per 4-2, la seconda amichevole internazionale del ritiro di Castel di Sangro.

Inizialmente Garcia mischia completamente le carte. Non c’è Osimhen, assenza dovuta a un piccolo affaticamento all’adduttore. Così l’allenatore francese schiera gli azzurri con un inedito 4-4-2, imbottito di (presunte…) riserve e giovani di belle speranze. Con Ostigard-Juan Jesus coppia centrale, Elmas centrocampista centrale e Simeone terminale offensivo in coppia con Lozano.

Primo tempo

Questo, dunque, l’undici di partenza:

Gollini; Zanoli, Ostigard, Juan Jesus, Obaretin; Zedadka, Elmas, Folorunsho, Zerbin; Simeone, Lozano.

Nel primo tempo, dopo nemmeno una quindicina di minuti, un clamoroso svarione di Ostigard favorisce il vantaggio degli spagnoli: sciagurato il retropassaggio. Il tocco calibrato male apre letteralmente un’autostrada, lanciando letteralmente in porta Stuani, che a due passi da Gollini, non sbaglia la conclusione.

La reazione della squadra partenopea è affidata tutta a Lozano, il cui trasferimento ai Los Angeles FC sembra ormai definitivamente tramontato. El Chucky ha tentato di rimettere subito le cose a posto con un paio di conclusioni dalla distanza. Insomma, buono l’impatto del messicano, partito in posizione di seconda punta ma libero comunque di svariare, soprattutto in ampiezza, lavorando largo a sinistra, dove solitamente agisce Kvara.

Il pareggio poco prima di andare a ritemprarsi negli spogliatoi: Folorunsho viene atterrato in area, l’arbitro assegna il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Simeone, che la mette all’incrocio.

Secondo tempo

Nella ripresa Garcia manda immediatamente in campo Lobotka al posto di Lozano. Quindi dopo esattamente un’ora di Napoli sperimentale, cambia altri 9 giocatori: entrano in campo Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Zielinski, Anguissa, Raspadori, Kvaratskhelia e Politano.

E’ un ritorno al passato nel sistema di gioco, con gran parte dei titolari in campo per l’arrembaggio finale.

Il Napoli si rende pericoloso con El Cholito, Zerbin e Zedadka, ma non riesce a ribaltarla, almeno nei 90’. Per portare a casa la vittoria bisogna necessariamente passare per i rigori. Un epilogo che premia gli azzurri. In rete con Raspadori, Anguissa e Zielinski. Mentre Meret ne para due e decide la sfida.

Piccola nota a margine dall’infermeria. Simeone è uscito anzitempo per un problemino al polpaccio, che in ogni modo non appare particolarmente grave. Rassicurazioni pure da Kvaratskhalia. Al termine della gara, il georgiano si toccava il ginocchio, dolorante dopo un contrasto. Anche in questo caso, però, nulla di preoccupante.

