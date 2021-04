Napoli vs Crotone: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Il Napoli per la Champions, il Crotone per l’orgoglio e poco altro. Potrebbe essere questo il tema della partita di oggi. Gennaro Gattuso vuole continuare a inseguire il quarto posto, con la consapevolezza che la sua squadra, nell’arco di quest stagione tribolatissima, ha già perso tante volte punti in casa contro le cd. “piccole”.

I pitagorici, dal canto loro, mantengono al lumicino le speranze di salvezza. anche se nella consueta presentazione della vigilia, Serse Cosmi s’è lasciato andare a dichiarazioni tutt’altro che arrendevoli: “Crediamoci, il calcio può sorprendere. Una partita non è fatta di soli dati oggettivi. Se sarà perfetta, possiamo anche fare risultato“.

Qui Napoli

Manolas ritrova una maglia da titolare. Con l’assenza di Koulibaly, squalificato, il greco farà coppia con Maksimovic. Kostas, dunque, è pronto a riprendersi il posto al centro della difesa, dopo quasi due mesi. L’ultima volta, infatti, accadeva il 6 febbraio, a Marassi, contro il Genoa. In quell’occasione, nel finale, si infortunò alla caviglia. Tanta infermeria e lavoro differenziato, quindi. Poi l’incubo dei pochi minuti giocati con il Sassuolo, ed il rigore del 3-3 provocato per leggerezza e cattiva lettura della situazione. Una curiosità statistica, proprio da quel giorno il Napoli non ha più sbagliato una partita. E sono arrivate tre vittorie, con un solo gol subito.

Mertens dovrebbe giostrare da sottopunta, al posto di Zielinski. Il polacco, a causa della nota vicenda legata ai risultati dei tamponi, non s’è mai allenato con la squadra. Con Ciro sulla trequarti, la scelta di schierare Osimhen in qualità di centravanti diventa obbligata.

L’infortunio di Ospina rilancia Meret tra i pali. Lo stesso dicasi per Bakayoko, chiamato a sostituire Demme.

E se Politano appare favorito su Lozano per una maglia da titolare, Ringhio non sembra ancora convinto a chi affidare la fascia mancina, tra Mario Rui e Hysaj, con il primo probabilmente favorito.

Qui Crotone

Cosmi recuperato l’ex di turno, Luperto, oltre all’esterno Reca. Quest’ultimo, tuttavia, dovrebbe essere lasciato a riposo precauzionale, dopo il focolaio Covid maturato in seno alla Nazionale della Polonia.

Per il resto, la formazione dei calabresi non dovrebbe presentare sorprese. Il trio difensivo sarà composto da Djidji, Golemic e Luperto sembra in vantaggio, supportati in fascia da Molina e Pedro Pereira. In mezzo al campo il terzerro composto da Messias, Benali e Vulic. In attacco, l’altro ex, Ounas, appare favorito su Di Carmine. Inamovibile, invece, Simy.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabiàn Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pedro Pereira, Messias, Benali, Vulic, Molina; Simy, Ounas. Allenatore: Cosmi.

