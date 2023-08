Nella penultima amichevole prestagionale il Napoli ha confermato quanto stia crescendo dal punto di vista complessivo, non solo atleticamente. A due settimane esatte dall’esordio di Frosinone, dunque, si scaldano i motori. Con Garcia che continua a fare esperimenti, per arrivare alla formula giusta. Consapevole che il buon sarto capisce subito se la stoffa è quella adatta.

D’altronde, certi segnali di avvicinamento al campionato ci sono: corretto, quindi, evidenziare miglioramenti e progressi – nei singoli e collettivamente -, che vanno catalogati sotto la voce cose positive della gara con l’Augsburg.

In ogni caso, finora i Campioni d’Italia hanno dimostrato di essere work in progress, una somma di lacune comunque gestibili ed eccessive bellezze. Priva di mezze misure, l’umore della squadra partenopea ruota intorno al fascino dell’ignoto e alla sua volubilità.

Fisiologico, quasi inevitabile, che le amichevoli estive vadano interpretate con il beneficio del dubbio, dal momento che la preparazione è incompleta. Dunque, imprevisti condizionali e ripensamenti tattici sono all’ordine del giorno.

Senza dover necessariamente speculare sui dolorini, che la voce di qualcuno, sfruttando la sua enorme cassa di risonanza, è solita invece associare ai mal di pancia del mercato…

Evidenti segnali positivi

Probabilmente, le prove dell’allenatore francese sono funzionali a innestare nuovi principi nel repertorio del gruppo azzurro.

Chiaramente, questo non significa abiurare il tradizionale possesso qualitativo o snaturarsi. Nonostante il Napoli abbia caratteristiche definite, è innegabile la ricerca di esplorare immediatamente la profondità. Ovvero, piuttosto che insistere nel giropalla all’interno della propria metà campo, stimolare un gioco più diretto e verticale. Così da esaltare Osimhen, oggi indisponibile: l’offensive player ideale per un sistema simile.

In realtà, non una involuzione rispetto al calcio dominante proposto da Spalletti. Bensì, una diversa interpretazione dei flussi, per cui il Napoli perde qualcosa, ma non la sua identità.

Del resto, senza uno che fa gol, tutto diventa complicato e sterile. I concetti fanno fatica a concretizzarsi e si trasformano in utopia.

Nondimeno, l’orizzonte potrebbe accendersi d’improvviso e spalancare davanti agli occhi dei tifosi il futuro immaginato da Garcia. Infatti, il disegno è preciso, i segnali sin troppo evidenti. A tratti il lavoro proposta funziona. Adesso bisogna solamente aggiungere energie fisiche e mentali, capaci di regalare certezze.

Cantiere aperto, aspettando Osi

Insomma, bene nel risultato, un po’ meno nel gioco. Il Napoli sembra la classica squadra in formato cantiere aperto, che pur palesando passi in avanti deve ancora indirizzare ambizioni e prospettive. Magari un tantino diverse rispetto alla stagione passata.

Eppure ci sono spunti dai quali ripartire in vista dell’inizio della Serie A. La prima riflessione che può far felice l’ambiente è il ritorno a breve di Osimhen: un centravanti che vive esclusivamente per il gol.

Finalizzatore eccellente, il nigeriano. I sedici metri sono indubbiamente casa sua. Mentre oggi da un attaccante si pretendono anche competenze in fase difensiva. Tipo proteggere la palla e far salire i compagni, dando respiro alla manovra; oppure spendersi in marcatura diretta sul centrocampista avversario deputato a costruire dal basso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati