Napoli vs Adl: il dibattito sportivo è caduto veramente in basso

Che Aurelio De Laurentiis abbia avuto talvolta delle intuizioni geniali alla guida del Napoli, da far stropicciare gli occhi ai tifosi azzurri, è innegabile. Questo, ovviamente, non cancella l’atteggiamento a tratti irritante assunto dal presidente nei confronti dell’ambiente partenopeo.

Oggi, tuttavia, la fredda cronaca evidenzia come non ci sia alcuna volontà di approfondire le necessità economiche di una società poco strutturata a livello gerarchico e piramidale. Sostanzialmente impossibilitata a compiere il definitivo salto di qualità, tale da consentirle di sedere a pieno titolo al tavolo dei principali Top Club italiani ed europei.

Le esigenze di tagliare drasticamente i costi, a fronte di un improvviso inaridimento delle risorse derivanti dalla compravendita dei calciatori, influisce direttamente sulla mancanza di prospettive calcistiche, almeno a breve termine, della squadra gestita dal produttore romano.

Napoli spaccata in due

Così, il grado di pregiudizio cui è scaduto il dibattito che vede schierati l’uno contro l’altro armati AurelioCentrici vs DelaFobici appare esasperato al punto da considerare ormai inimmaginabile tornare indietro.

Una missione impossibile, dunque, far coincidere le aspettative della tifoseria, con gli interessi della proprietà.

Anzi, lo sforzo di mascherare le uscite del patròn sul piano dialettico sembra null’altro che il goffo tentativo compiuto da un ristretto gruppo di benevoli cantori, accomunati dall’esigenza di rendere più vendibile alla piazza in subbuglio i difetti comunicativi e le manchevolezze organizzative di Adl.

Un dibattito pretestuoso, perché hanno ragione entrambi i contendenti. Però, con una sottile differenza. Chiunque abbia cercato di mediare, provando a ragionare senza schierarsi, è stato letteralmente travolto da una certa concezione propagandistica.

La formula classica utilizzata da chi si crede depositario di una incontrovertibile verità. Un metodo ipocrita che, giustificando costantemente la policy aziendale, ha finito per radicalizzarla.

Effettivamente, in tutti questi anni i crociati del pensiero unico, sentendosi degli eletti, perché nelle grazie del presidente, hanno fatta da cassa di risonanza ideologica.

Palese l’intenzione: tacitare chi non la pensava come loro, uniformandosi all’andazzo. Delegittimando, al contempo, richieste e desideri altrui.

Adl incensato oltremisura

Eppure, l’atavica contrapposizione tra fazioni agli antipodi non può essere l’unica chiave di lettura per interpretare il malessere che si respira all’ombra del Vesuvio.

Inquieta come non si riesca proprio a veicolare un concetto semplice nella sua essenza: attualmente il Napoli non ha i mezzi per competere alla pari con le “big”. Accettarlo non deve necessariamente generare conflitti. O peggio ancora, derubricare le istanze di alcuni – sia ben inteso, nient’affatto una minoranza silenziosa – a mero fenomeno di costume.

Come se dovessimo vergognarci di chi contesta apertamente l’imprenditore lungimirante, sceso da Roma alla stregua del Messia a catechizzare i napoletani con la sua strategia operativa.

Chiaramente, l’equivoco nasce da un racconto poco veritiero, funzionale unicamente a spacciare De Laurentiis come il munifico profeta, che invece non è. Quella sorta di benefattore, salvifico del calcio a Napoli, immediatamente dopo il tragico fallimento.

Una cronistoria, quindi, superficiale. Che salta fuori periodicamente. Guarda caso, ogni qual volta il Napoli arriva ad un passo dal sospirato balzo in avanti.

Come se innalzare le ambizioni, spostando l’asticella un pochino più in là, non fosse la priorità di chi custodisce il pacchetto di maggioranza della società partenopea.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SUL NAPOLI:

Approfondisci la vertenza tra Napoli e Comune sullo stadio

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati