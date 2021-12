Napoli, voglia di Ottavi con il Leicester nel mirino

Il Napoli vuole voltare pagina, accantonare almeno momentaneamente il campionato e concentrarsi sull’Europa League. Bisogna dimenticare in fretta la sconfitta in casa con l’Atalanta, nonostante sia stata dolorosissima in termini di conseguenze prodotte in classifica. Gli azzurri sono infatti hanno subito il doppio sorpasso delle milanesi: Milan e Inter (rispettivamente a +2 e +1) adesso sono passate davanti.

Però, non sarà affatto facile conquistare la qualificazione. In effetti , il gruppo C è una vera e propria bagarre. A 90′ dal termine, infatti, la situazione appare abbastanza ingarbugliata. La classifica è la seguente: Leicester 8, Spartak Mosca e Napoli 7, Legia Varsavia 6.

A Fuorigrotta sarà di scena il Leicester, mentre lo Spartak Mosca volerà a Varsavia. Ovviamente, può succedere di tutto, nel senso che le quattro squadre sono pienamente in corsa per i primi due posti e quindi se la giocheranno fino in fondo.

Il Napoli si qualifica se…

Questi i possibili scenari, dunque, per la squadra partenopea: Il Napoli chiude al primo posto se vince e se il Legia ferma lo Spartak. Arriva secondo in caso di successo e di vittoria dello Spartak. Addirittura terzo, invece, qualora pareggiasse. Anche se dovesse perdere e lo Spartak vincere a Varsavia.

Insomma, domani c’è da stare molto attenti. Considerando pure che da quest’anno la formula dell’Europa League è cambiata. La prima classificata accede direttamente agli Ottavi, la seconda andrà ai Sedicesimi contro una squadra retrocessa dalla Champions League. La terza finisce in Conference League (ai Sedicesimi). Per la quarta addio alle notti europee.

Ovviamente la squadra di Spalletti non sta attraversando il suo momento migliore, tra Serie A e Coppe ha vinto solo una volta nelle ultime sei partite, 4-0 in casa contro la Lazio. Dal canto suo, il Leicester non sembra imbattibile: le Foxes hanno conquistato solamente un punto nelle ultime due giornate di Premier League, pareggiando 2-2 sul campo del Southampton e perdendo 2-1 contro l’Aston Villa.

Insomma, anche gli uomini di Brendan Rodgers stanno faticando enormemente in campionato, dove occupano solamente l’11° posto in classifica.

