Napoli-Villarreal: in 30mila per riabbracciare Reina e Albiol

Il Napoli gioca stasera alle ore 20:30 la terza amichevole post ripresa agonistica. Una partita speciale, emotivamente in grado di suscitare ricordi indelebili nel pubblico del Maradona Stadium.

Al di là della necessità di rodare testa e gamba in attesa che riparta il campionato, infatti, il match contro il Villarreal rappresenta l’occasione per rivedere sul terreno di gioco dell’impianto di Fuorigrotta Pepe Reina e Raúl Albiol.

I tifosi napoletano non vogliono assolutamente perdersi l’opportunità di riabbracciare due beniamini, capaci di scrivere pagine importanti della recente storia azzurra. Si prevede, dunque, la folla delle grandi occasioni, almeno per quanto riguarda una gara amichevole. Esaurite Curve e Distini, si prevedono non meno di 30mila spettatori.

Il Napoli ha già disputato due test probanti durante il ritiro in Turchia, incamerando altrettante vittorie, contro Antalyasport e Crystal Palace. Ovviamente, senza i tre punti in palio, sono risultati da prendere con il benefico dell’inventario.Tuttavia, vincere aiuta a vincere, supporta il morale e gratifica gli sforzi del gruppo. Specialmente se dall’altra parte c’è una delle principali candidate per la vittoria della Conference League. E poco importa che nella Liga, il “Sottomarino Giallo” navighi ai margini dell’alta classifica.

Qui Napoli

Con la Serie A sempre più vicina, Luciano Spalletti intende schierare una formazione vicina a quella che riprendere le ostilità dopo il Mondiale. Quindi, in difesa, ci saranno Juan Jesus e Ostigard davanti a Meret, con Di Lorenzo e Mario Rui laterali. In mezzo al campo, regia affidata a Lobotka, assistito ai fianchi da Ndombele ed Elmas. Infine, l’Uomo di Certaldo dovrebbe puntare sul tradizionale terzetto d’attacco, con Kvaratskhelia e Politano, che offensivamente supportano Osimhen.

Qui Villarreal

Quique Setién sembra intenzionato a schierare la squadra con Reina in porta. Nella difesa a quattro, previsto Kiko terzino destro, Mandi centrale di fianco ad Albiol e Mojica sulla sinistra. A centrocampo, Capoue, Parejo e Trigueros. Là davanti, tridente composto da Chukwueze a destra, Gerard Moreno centravanti Morales esterno mancino.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

VILLARREAL (4-3-3): Reina; Kiko, Albiol, Mandi, Mojica; Capoue, Parejo, Trigueros; Chukwueze, Moreno, Morales. Allenatore: Setién.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

Mancano solo le firma per ufficializzare lo scambio tra Bereszyński e Zanoli

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati