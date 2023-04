Per quello che s’è visto a San Siro, il Napoli può sicuramente tentare di ribaltare il risultato. L’andata dei Quarti di Champions lascia ben sperare gli azzurri, già vicinissimi allo scudetto. Ma vogliosi comunque di legittimare un’annata indimenticabile, compiendo un altro passettino verso la Storia. Ovvero, giocarsela fino in fondo, per conquistare anche l’accesso alle Semifinali.

Non si può affatto ignorare quanto abbia pesato l’assenza di Osimhen, che ha privato Spalletti di una risorsa in grado di determinare specifici sviluppi offensivi. Tipo, garantire un calcio più diretto e verticale. Nonché, obbligare il Milan a tenere un atteggiamento guardingo, con il baricentro decisamente meno alto rispetto a ieri sera.

Del resto, il possesso qualitativo rimane l’arma migliore a disposizione dell’Uomo di Certaldo, quando esaspera volutamente la costruzione dal basso, con l’evidente intenzione di attirare il pressing avversario. E quindi, esplorare la classica profondità, lanciando lungo per attivare la velocità ipercinetica del centravanti nigeriano.

Al contempo, bisogna riconoscere che la squadra partenopea, dopotutto, ha avuto per larghi tratti del match il controllo pressoché totale del pallone, gestendo il ritmo e dosando sapientemente l’intensità. Una circostanza che non si deve affatto ignorare, in vista della gara di ritorno.

Interessante, tuttavia, constatare la reazione emotiva del Napoli alle avversità. Dopo ogni sconfitta, questo gruppo ha sempre dimostrato grande tenuta mentale. Una solidità che finora ha azzerato il rischio di montarsi la testa, quando le cose giravano a mille. Oppure farsi prendere dallo sconforto, potenzialmente generato da un 4-0 senza appello.

In quel caso è innegabile, a parziale scusante, che la capolista della Serie A abbia interpretato la partita un pelo “underperformance”, dando cioè la peggior versione di sé stessa.

Un incubo, che però non ha sortito i suoi effetti nei pensieri dei giocatori in maglia azzurra, nella prima sfida di Coppa…

Il rinterzo contro la pressione

Giusto, dunque, prendere atto come il Napoli abbia ritrovato d’incanto il filo del suo gioco, disputando una gara nuovamente all’altezza degli standard cui aveva abituato tifosi e addetti ai lavori in questa stagione meravigliosa. Una innata indole propositiva, tale da mettersi coraggiosamente alle spalle la regressione palesata davanti al suo pubblico una decina di giorni fa.

A Pioli, infatti, non è riuscita la genialata tattica attuata in campionato: squadra corta e aggressiva, con Giroud sulle tracce di Lobotka, marcato quasi a uomo, per schermarne le ricezioni. E Bennacer lesto a portare sistematicamente il raddoppio.

L’allenatore del Milan ha rispolverato la medesima strategia vincente del “Maradona”, creando la parità numerica in virtù degli accoppiamenti, qualche metro più dietro, di Tonali con Anguissa e Krunic contrapposto a Zielinski.

Il Napoli, specialmente nella mezz’ora iniziale, e poi per larghi tratti della ripresa, ha superato brillantemente il pressing dei padroni di casa. Manipolandoli attraverso il rinterzo: sillogismo tecnico coniato da Spalletti, entrato ormai di diritto nello slang quotidiano.

Sostanzialmente, l’uso del terzo uomo per manipolare la compattezza dei rossoneri, facendoli abbassare notevolmente, con il palleggio e la tradizionale rotazione tra pivote e mezzali…

Di Lorenzo sugli scudi

D’altronde, senza avere la possibilità di appoggiarsi su Osimhen, gli azzurri dovevano passare necessariamente dalla mediana, sfruttando gli inserimenti tra le linee di Di Lorenzo, ispiratissimo nel muoversi internamente, alla stregua del “finto terzino” filosofeggiato da Pep Guardiola. Piuttosto che il ribaltamento del fronte d’attacco verso Mario Rui, assai aperto in ampiezza per ricevere il cambio gioco, successivo al consolidamento sul lato forte.

Nel complesso, gli uomini di Spalletti hanno prodotto un mucchio di pericoli dalle parti di Maignan. Il portiere francese è stato letteralmente salvifico in diverse occasioni. Mentre il Milan ha convertito in rete l’unico sfondamento centrale degno di nota: un’azione coast to coast fuori dall’ordinario condotta dall’imprendibile Brahim Díaz.

