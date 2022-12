Napoli vice Di Lorenzo cercasi

Napoli alla ricerca di un vice Di Lorenzo, nonostante le buone prove di Zanoli in Turchia, Giuntoli cerca una garanzia sulla fascia destra.

L’idea che sta prendendo corpo è quella di mandare Zanoli a farsi le ossa alla Sampdoria, inserendo Bereszynski come pedina di scambio.

Il nazionale polacco offre garanzie di rendimento, conosce bene il campionato italiano, può giocare anche sulla fascia sinistra all’occorrenza pur non essendo un mancino. Ai mondiali ha dimostrato di reggere gli incontri di alto livello, riaccendendo una fiamma, che in Giuntoli si era accesa qualche stagione fa.

La conferma arriva anche dall’esperto di mercato Ciro Venerato, secondo il noto giornalista, ci sono stati dei colloqui tra le due società in queste ultime ore. Entrambi i club vogliono portare al termine l’operazione, si sta discutendo su parametri economici. Alla Sampdoria converrebbe, per risparmiare sull’ingaggio del polacco, più prenderebbe un giovane di prospettiva, che piace molto. Piace ovviamente anche al Napoli, Bereszynski che segui’ già in passato, sopratutto per la duttilità tattica. In questo momento la società blucerchiata è alle prese con un cambio di presidenza in corso, bisognerà aspettare il benestare del nuovo presidente.

Una trattativa, dunque, che dovrebbe andare in porto, considerando anche che sarebbe un’operazione a costo zero.

Capitolo portiere:

Il Napoli sta cercando anche di risolvere la questione legata ai portieri. Intoccabile Meret nel ruolo di titolare, si nutrono dubbi sul ruolo del secondo. Sirigu non convince appieno da un punto di vista fisico, anche in Turchia ha svolto solo lavoro differenziato. C’è stato un sondaggio da parte della Salernitana, sul portiere azzurro, che deve sostituire l’infortunato Sepe. Potrebbe in questo caso rientrare Contini, ancora di proprietà del club partenopeo. Tra l’altro questa operazione si legherebbe a doppio filo, a quella di Zanoli Bereszynski. Il laterale destro infatti è un prodotto del vivaio azzurro, prima di poter prendere un altro giocatore, il Napoli dovrebbe riempire la casella del quarto giovane in rosa. Ecco che Contini sarebbe l’uomo giusto al posto giusto, essendo anche lui un giovane cresciuto all’ombra del Vesuvio.

Intrecci di mercato che Giuntoli, sta valutando seriamente, per arrivare a Gennaio, senza nessuna lacuna. La possibilità di dare un’alternativa a Di Lorenzo e avere un secondo portiere di affidamento, soprattutto dal punto di vista fisico, sono opportunità che la società partenopea non vuole lasciarsi sfuggire.

Nel frattempo la squadra tornerà ad allenarsi mercoledì a Castel Volturno, sono previsti i rientri dei nazionali Anguissa, Lozano e Oliveira. In attesa degli ultimi reduci dal Qatar, Spalletti può già disporre della rosa quasi al completo.

