Napoli, via musi lunghi! Lavoro ed applicazione per archiviare facendo tesoro della sconfitta.

Il calendario sembra sorridere al Napoli di Luciano Spalletti. Che aveva previsto – saggiamente – qualche battuta d’arresto: impossibile pensare di non perdere punti per strada. Ma i musi lunghi, a Castel Volturno, oggi – data della ripresa degli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico di Certaldo – lasceranno il posto al lavoro e all’applicazione. Ovvero, le uniche chiavi di volta che permettono di archiviare la sconfitta, facendone tesoro, ed andare avanti.

“La morbidezza del calendario corrobora l’ottimismo e il vantaggio su chi insegue nutre la fiducia. Nessuno fa tabelle ma considerando che gli azzurri sono attesi da partite più o meno piuttosto agevoli (Verona, Salernitana e Sampdoria in casa, Torino, Lecce, Udinese e Bologna in trasferta) e quelle mediamente complicate quasi tutte in casa (Atalanta, Milan, Fiorentina e Inter al Maradona, la Juventus fuori casa) nessuno nel gruppo azzurro è andato in agitazione per la rete di Vecino. Sì, un po’ di musi lunghi, ma oggi sarà già tutto dimenticato. Peraltro, Spalletti è un pianificatore meticoloso e aveva già previsto un girone di ritorno con qualche trappola, insidioso e teoricamente sorprendente. Ha l’esperienza dalla sua“.

