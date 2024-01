Napoli verso la Supercoppa con più dubbi che certezze

Il Napoli non ha suscitato particolari entusiasmi nel derby, ma fare bottino pieno era fondamentale. Al netto della fatica erculea accusata al cospetto dei granata, serviva ripartire, per ridare un pizzico di slancio ad un ambiente depresso dai mancati innesti. E’ innegabile che serva un mercato all’altezza di chi si fregia dello scudetto sulla maglia, per provare a cullare qualsiasi forma di ambizione: la qualificazione in Champions piuttosto che la reale competitività in ottica alta classifica. Tutte cose che al momento restano effimeri sogni invernali. La proprietà latita, da quel versante non arrivano altro che cocenti delusioni.

Dunque, tocca alla squadra provare ad allontanare i fantasmi dell’ennesima figura indegna da Campioni d’Italia. Che hanno ribaltato la Salernitana con cuore indomito e grossi attributi, mancando attualmente uno straccio di gioco apprezzabile. Come in tante altre gare della gestione Mazzarri, l’approccio degli azzurri è apparso abbastanza scontato. Un possesso palla assai qualitativo, cui manca però la miccia che ne inneschi poi l’intensità. Elemento fondamentale per rendere questa strategia imprevedibile e funzionale a destrutturare la compattezza difensiva organizzata da Pippo Inzaghi.

Insomma, bisogna salvare sicuramente la vittoria contro il fanalino di coda della Serie A. Senza dimenticare che è arrivata in pieno recupero, con il gol frutto di un mischione fantozziano, al culmine di un arrembaggio finale in cui i nervi hanno avuto un merito maggiore rispetto a idee e organizzazione. Visto che i suoi uomini, almeno fino al cambio di modulo, sembra guardassero il pallone come un estraneo, incapaci di individuare gli strumenti tecnico-tattici per trarre vantaggio dall’atteggiamento dell’avversario.

“nuovo” Napoli col 4-2-3-1

La strategia era letta: lasciare il pallone al Napoli. Aspettarlo con un blocco medio, e nel frattempo, fare grande densità sottopalla. Schermare le linee di passaggio verso i mezzi spazi, così da bloccare gli inserimenti di Cajuste e Gaetano. Quindi, uscire forte sulle ricezioni degli esterni. A quel punto, solo i meccanismi in fase di costruzione, cioè il movimento a stringere di Kvaratskhelia e Politano, consentivano di creare qualche pericolo, stimolando le sovrapposizioni di Mario Rui e Di Lorenzo.

Ecco che in questo scenario forse le parole dell’allenatore toscano, nella consueta conferenza stampa post gara, infarcite di tronfia soddisfazione per i tre punti appena conquistati, hanno suscitato un pizzico di ironia. Una enfasi decisamente fuori luogo, per una partita in grado di sollevare più dubbi che certezze. E chissà se Mazzarri per primo creda veramente in quello che ha dichiarato.

Anche se non va trascurato il lampo di genio che ha invertito la deriva negativa che stava prendendo il match. Passando al 4-2-3-1, con gli ingressi di Raspadori, Zerbin e Demme, la squadra partenopea ha aumentato il controllo dell’attrezzo. L’uso contestuale del doppio pivote in veste di copertura preventiva, oltre che in fase di impostazione, nonché del trequartista (o sottopunta, che dir si voglia…), ha permesso di coprire l’intera ampiezza del fronte offensivo, facilitando le rotazioni della zona di sinistra. Con l’ex Sassuolo che si apriva ed il 77 che si buttava dentro.

Fallo netto, altro che “rigorino”

Piccola nota a margine, come cianciato dal Sele a scendere e dal Garigliano a salire: quello su Simeone non è affatto un rigorino. Oppure, scimmiottando le parole di Mourinho, che si è visto fischiare un penalty identico nel derby di Coppa Italia: “un rigore moderno”. Con palese riferimento al fatto che un fallo del genere viene concesso esclusivamente dopo il consulto al Var. Se si avesse onestà intellettuale e non pregiudizi di natura ideologica, sarebbe giusto riconoscere che su El Cholito il ricorso alla tecnologia ha semplicemente permesso all’arbitro di rivedere diverse volte l’entrata scomposta di Fazio, avvalendosi del filmato.

Del resto, basta guardare la postura del centravanti argentino, ben posizionato a pochi metri da Ochoa, perché appaia evidente come Marinelli, controllando ripetutamente ed a velocità variabile il contrasto, sanzioni un chiaro intervento scorretto.

Adesso sotto con la Supercoppa Italiana. Il Napoli è partito per l’Arabia Saudita con rinnovata passione: giovedì è previsto l’esordio in semifinale con la Fiorentina. Chi vince, sfida una tra Inter o Lazio nella finale in programma lunedì.

