Napoli, verso la Primavera con fiducia e consapevolezza

L’arrivo della bella stagione è alle porte e per Spalletti la primavera è sempre stata un periodo particolarmente redditizio. I campi asciutti e le temperature calde favoriscono le squadre che giocano il miglior calcio – quello palla a terra -, e che hanno più tecnica all’interno della propria rosa.

Nella stagione 2006/07 la Roma spallettiana recupera molti punti nel periodo primaverile, classificandosi a fine campionato al secondo posto. Oltre a vincere la Coppa Italia contro l’Inter dei record, con un tennistico 6 a 2 nella gara d’andata. Per la cronaca, l’ultimo trofeo vinto ad oggi, dai giallorossi.

Report allenamento azzurro

Verso Napoli–Milan arrivano buone notizie da Castel Volturno. Lozano ed Anguissa hanno svolto l’allenamento in gruppo e puntano ad una convocazione per domenica sera. Due alternative quanto mai preziose, in un momento in cui è necessario il massimo contributo di tutti.

Probabile titolare del centrocampo sarà Lobotka, a fianco di Fabiàn Ruiz, con il camerunese pronto a subentrare. Stesso discorso per il messicano come alternativa a Politano. Soprattutto le giocate di El Chucky possono cambiare il volto ad una partita che si preannuncia molto equilibrata.

Per il resto, il report dell’allenamento di ieri racconta del lavoro in palestra per Tuanzebe, ancora non completamente recuperato. E terapie e palestra per Malcuit, il cui rientro slitterà ancora di qualche settimana. In gruppo Osimhen: nessun dubbio circa il suo utilizzo.

A Milanello per il dopo Coppa

Da Milanello non arrivano buonissime notizie. Il derby di Coppa Italia ha fatto riscontrare l’infortunio per Romagnoli, nulla di grave ma certa la sua assenza per il big match del Maradona. A far coppia con Tomori, pronto Kalulu. Rientra Tonali dalla squalifica, insieme a Calabria, tenuto a riposo nella semifinale di Coppa. Saelemaekers dovrebbe essere il preferito sulla corsia di destra al posto di Messias.

La rivoluzione di Pioli avverrà sulla trequarti. L’intenzione del tecnico rossonero è quella di riproporre Frank Kessie in quel ruolo, per contenere le giocate di Fabiàn Ruiz. Ciò prevederebbe il sacrificio di Brahim Diaz, perdendo inevitabilmente in estro e fantasia.

Ancora lavoro personalizzato per Ibrahimovic in palestra, difficilmente sarà nell’undici titolare di domenica, conferma dunque per Giroud e Leao nel reparto offensivo.

I gol arrivano da lontano

Napoli-Milan è anche la sfida tra le squadre che contano più gol da fuori area: dieci per il Napoli, di cui sei portano la firma di Fabiàn Ruiz; nove per il Milan, con tre trasformati da Zlatan.

Sara’ sold out al Maradona, come ai tempi di fine anni 80, quando le due squadre si giocavano gli Scudetti. L’atmosfera che si respira è decisamente la stessa. Il finale ci si augura possa essere all’altezza.

