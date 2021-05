Napoli-Verona: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Il Napoli mette nel mirino l’Europa dei “grandi”: l’accesso alla Champions League, obiettivo programmato sin dalla scorsa estate, passa necessariamente per l’ultimo impegno della stagione. Dalla gara con il Verona, gli azzurri vogliono assolutamente i tre punti per sancire aritmeticamente la qualificazione alla Coppa dalle Grandi Orecchie.

Qui Napoli

Gattuso mantiene in vita i ballottaggi tradizionali, quelli che solitamente ne hanno angustiato (quasi…) tutte le vigilie. Ospina–Meret per la porta. Demme–Bakayoko in regia e Hysaj–Mario Rui per la fascia sinistra difensiva. Nonchè Politano–Lozano per completare il terzetto offensivo.

Presumibilmente, la formazione opposta agli scaligeri, tuttavia, non dovrebbe discostarsi molto da quella vista al Franchi contro la Fiorentina. L’unica novità potrebbe essere proprio quella del pivote tedesco in luogo del francese di origini ivoriane.

Qui Verona

Senza lo squalificato Barak, anche Juric sembra intenzionato a schierare la stessa formazione che ha pareggiato con il Bologna, confermando Kalinic in attacco. Dietro l’ex attaccante di Fiorentina e Milan, sulla linea dei trequartisti, si muoveranno Bessa e Zaccagni. Classica mediana a quattro, con Faraoni e Lazovic sui lati, mentre in mezzo al campo agiranno Tameze e Ilic.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabiàn Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso.

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Ceccherini, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Bessa, Zaccagni; Kalinic. Allenatore: Juric.

