Napoli-Verona, ultime dai ritiri e probabili formazioni

Napoli per rimettersi in carreggiata sulla strada che porta all’Europa che conta veramente. Verona sempre più invischiato nelle sabbie mobili della zona retrocessione. Questi i prioncipali temi della sfida di oggi al “Maradona”.

Qui Napoli

Dalle dichiarazioni rilasciate nella consueta conferenza stampa della vigila Mazzarri è stato abbastanza ermetico circa le sue intenzioni. Nondimeno, forte l’impressione che voglia tornare al 4-3-3, a caccia di una vittoria fondamentale per restare agganciato al treno della Champions.

Il tecnico toscano ritrova Kvaratskhelia, Simeone e Cajuste (squalificati con la Lazio), riabbraccia Anguissa di ritorno dalla Coppa D’Africa. Inolte, potrà contare su Natan, che ha recuperato dall’infortunio subito contro la Juventus e si accomoda in panchina. Out Zielinski per un affaticamento muscolare.

Qualora dovesse veramente tornare al sistema a 4, lo schieramento dovrebbe prevedere Anguissa e Cajuste ai lati di Lobotka e Simeone in vantaggio su Raspadori per il ruolo di prima punta. Altrimenti, 3-4-3 con Gollini tra i pali, difesa composta da Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus. A centrocampo, la coppia Lobotka-Anguissa, supportati ai lati da Di Lorenzo e Mario Rui. Sugli esterni, Kvara e Politano.

Probabile formazione

NAPOLI (3-4-3): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Mario Rui; Poilitano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

Qui Verona

Dubbio modulo per Baroni, ancora indeciso se giocare col 4-3-2-1 oppure schierare i gialloblù con un più offensivo 4-2-3-1. Gli uomini resterebbero gli stessi, a cambiare, solamente la posizione occupata in campo. Quindim davanti a Montipò, Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz e Cabal. (in vantaggio su Vinagre nel ruolo di terzino sinistro). Duda e Serdar in mezzo al campo; Suslov, Folorunsho e Lazovic alle spalle del centravanti: Henry, rimasto dopo il mancato passaggio al Gent, dovrebbe partire dalla panchina a vantaggio di Noslin.

Probabile formazione

VERONA (4-3-2-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Folorunsho, Duda, Serdar; Suslov, Lazovic; Noslin. Allenatore: Baroni.

