Napoli-Verona: le parole di Mazzarri post partita

Vince il Napoli contro il Verona con due perle di Ngonge e Kvaratskhelia. Di seguito le parole del mister Mazzarri:

“Quando si fa fatica c’è più gusto alla fine… Scherzi a parte, c’è stata sofferenza per noi in panchina. Non è facile aver fatto la partita e trovarsi in svantaggio, altre squadre avrebbero mollato. Noi invece ci abbiamo creduto e abbiamo trovato la vittoria”.

“L’arbitro sarebbe potuto andare al Var, avremmo aperto la partita subito e sarebbe stata una sfida diversa”

“Stiamo crescendo dal punto di vista della condizione – ha continuato -. Kvara quando ha segnato si è riacceso, l’umore cambia la prestazione. Lui è un campione. Lo raddoppiano, triplicano, lo innervosiscono, ma ha una classe immensa”.

“L’altra settimana ha giocato contro la Lazio e stava bene. Io guardo agli allenamenti e se darà una mano alla squadra non ci saranno problemi. Champions? Bisogna fare delle scelte. È normale che chi sarà il futuro del Napoli abbia la possibilità di giocare in Champions”.

Su Lindstrom: “Doveva adattarsi al nostro calcio. Bisogna capire dove deve sentirsi più a suo agio, io ho già un’idea. Se deve giocare al posto di Kvara avrà fatica a giocare sempre, ma è un giocatore che crescerà in futuro nei prossimi anni”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati