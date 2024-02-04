Napoli Verona : le formazioni ufficiali

Ecco gli 11 titolari scelti da Walter Mazzarri per la partita di Serie A del Napoli contro l’Hellas Verona:
GOLLINI PIERLUIGI 95
DI LORENZO GIOVANNI (k) 22
RRAHMANI AMIR 13
JUAN JESUS 5
MÁRIO RUI 6
ANGUISSA ANDRÉ 99
LOBOTKA STANISLAV 68
CAJUSTE JENS 24
POLITANO MATTEO 21
SIMEONE GIOVANNI 18
KVARATSKHELIA KHVICHA 77
Ecco invece l’11 scelto da Marco Baroni:
MONTIPÒ LORENZO 1
TCHATCHOUA JACKSON 38
COPPOLA DIEGO 42
DAWIDOWICZ PAWEL 27
CABAL JUAN 32
SERDAR SUAT 25
DUDA ONDREJ 33
LAZOVIC DARKO (k) 8
SUSLOV TOMÁŠ 31
FOLORUNSHO MICHAEL 90
NOSLIN TIJJANI 17